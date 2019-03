Piana



Via dei Colombini, lunedì iniziano i lavori del nuovo marciapiede

venerdì, 15 marzo 2019, 15:37

Aprirà lunedì 18 marzo il cantiere per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede sul lato nord di via dei Colombini a Capannori. L’opera, voluta dall’amministrazione Menesini, contribuirà a incrementare la sicurezza stradale andando a completare un anello pedonale tra il palazzo comunale, la piscina e le vicine aree residenziali.

“Si tratta di un importante intervento che dimostra come la sicurezza stradale e la tutela degli utenti più deboli, come i pedoni, sia una nostra priorità – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni -. L’opera, infatti, permetterà alle persone di camminare in maniera più protetta in questa parte di via dei Colombini che finora era sprovvista di marciapiede. Inoltre contribuirà a una riqualificazione urbana. Una volta conclusi questi lavori partiranno anche quelli del nuovo parcheggio in via Matteotti, anch’esso molto utile per la sicurezza stradale, che sarà a servizio degli abitanti della zona”.

Il tratto di nuovo marciapiede, lungo circa 200 metri e largo 1,50 metri, sarà realizzato in autobloccanti e sarà dotato di pubblica illuminazione. Si estenderà da via della Piscina fino a via Giacomo Matteotti raccordandosi per alcuni metri a queste due strade. Inizialmente l’area del cantiere sarà limitata al lato della carreggiata ma durante una seconda fase è prevista la chiusura al transito del tratto di via interessata dai lavori, anche se sarà garantito l’accesso ai residenti e ai pedoni.

Una volta pronto il marciapiede partirà la realizzazione di un parcheggio nella in via Matteotti, dove sono presenti diverse costruzioni residenziali. Sarà realizzato sul lato est della viabilità e prevede la creazione di circa 50 posti auto, di cui due per persone disabili, andando a riqualificare l'area e a soddisfare la necessità di spazi di sosta attualmente non sufficienti. Il parcheggio sarà illuminato.

Per entrambi gli interventi il Comune ha investito 120 mila euro.