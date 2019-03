Piana : capannori



Via del Chiasso a Lammari, Bartolomei: "Menesini fa il furbetto e se ne vanta coprendo di ridicolo Capannori"

lunedì, 11 marzo 2019, 14:16

"Non solo ci fa ridere dietro da mezza Toscana, ma fa anche il furbetto vantandosi di aggirare la legge. No, caro Luca, il fine non giustifica i mezzi", esordisce così Salvadore Bartolomei, il candidato sindaco del Centrodestra, all'indomani dell'intervento realizzato dal sindaco uscente Menesini su via del Chiasso a Lammari - "un intervento che, per limitare l'alta velocità in via del Chiasso, ha portato all'ingegnosa soluzione di creare un attraversamento pedonale fra una estremità della strada e un muro. Davvero una soluzione 'ingegnosa' e che viene fatta passare come straordinaria e risolutiva. Ma non sarebbe stato più semplice aumentare presenza e controlli della municipale? Che dire poi dell'idea di andare oltre le regole. Ci domandiamo se l'aver aggirato la legge "escogitando", come dice lo stesso Menesini, quella ridicola soluzione abbia caratterizzato in questi cinque anni anche altri interventi nel nostro Comune. Un sindaco che fa il furbo, che naviga a vista, che 'escogita' non può rappresentare la comunità dei Capannoresi e non dà il buon esempio".

"Ma forse Menesini ha "escogitato" perché aveva fretta, avvicinandosi le elezioni, di dare una risposta ai cittadini di Lammari scontenti dello stato delle strade – prosegue Bartolomei - dopo il clamore mediatico sollevato dai nostri consiglieri Anthony Masini di Forza Italia e Giovanni Marchi di Svolta Comune. Molte strade di Lammari, come in tutto il territorio, sono un colabrodo, sono poco illuminate e mancano servizi essenziali come fognature e metano. Per non parlare di via San Cristofano vicino all'Ascit, ingestibile. E il sindaco che fa? Spende soldi e ingegno per fare un attraversamento pedonale che non serve a nessuno e per giunta in un punto a caso. A caso, come ogni cosa della sua politica, mancante di una programmazione, con il solito sguardo miope e in regime emergenziale. Per cinque anni cosa ha fatto?"

"E adesso - prosegue il candidato del Centrodestra -, sempre grazie alla nostra opposizione, è costretto a fare marcia indietro sul doppio senso di via delle Suore, che finalmente fa asfaltare per tenere buoni i residenti ai quali era chiara sin da subito l'insensatezza del senso unico che aveva imposto".

"Noi - conclude Bartolomei - abbiamo altri programmi e progetti per Capannori e soprattutto altri metodi per fare l'interesse dei nostri concittadini. Fare i furbi non ci appartiene. Prendere in giro la gente non è nel nostro Dna".