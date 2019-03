Piana



Villa Basilica, in arrivo 20mila euro per il Centro Commerciale Naturale

giovedì, 7 marzo 2019, 14:47

In arrivo un finanziamento dalla regione Toscana di circa 20mila euro in favore del Centro Commerciale Naturale di Villa Basilica. Un risultato importante perché andrà a sostenere il lavoro degli esercizi commerciali e delle botteghe che operano sul territorio.

"Con questo finanziamento – spiega il Sindaco di Villa Basilica Giordano Ballini – avremo la possibilità di mettere a disposizione del Centro Commerciale Naturale, e delle aziende che ad esso aderiscono, nuovi strumenti utili per tutte le occasioni. Saranno acquistati materiali audiovisivi, cartellonistica, cestini per la raccolta differenziata, un sistema elettronico che permetta la chiusura del viale di Villa Basilica per rendere il centro storico pedonale e permettere a tutti i cittadini di passeggiare liberamente in occasione di iniziative speciali. Ogni commerciante che lavora e crea lavoro sul nostro territorio merita il massimo dell'attenzione e del sostegno possibile ed è quello che la nostra Amministrazione intende continuare con azioni concrete".

"Ci tengo a sottolineare inoltre – afferma Ballini – che gli strumenti che saranno acquistati, potranno essere utilizzati anche per gli eventi che si terranno alla Rocca, la nostra struttura storica che viene gestita direttamente dal Centro Commerciale Naturale. Con l'avvicinarsi della bella stagione potranno essere organizzate iniziative per richiamare turisti nel nostro territorio".