A Colle di Compito si celebra la festa della Liberazione

Altri articoli in Piana

mercoledì, 24 aprile 2019, 17:39

Il giovane altopascese Raoul Haxhija è il nuovo campione regionale nella categoria esordienti di taekwondo. L'atleta della Kin Sori Taekwondo Asd ha conquistato l'oro durante i recenti campionati regionali disputatisi al palazzetto dello sport di Vicopisano. Ma è stata tutta la società a distinguersi portando a casa in tutto ben...

mercoledì, 24 aprile 2019, 12:59

Si chiama 'Popolari e Moderati', è una lista civica composta da persone di spicco del territorio capannorese, e alle elezioni comunali del 26 maggio prossimo sostiene la riconferma a sindaco di Luca Menesini

mercoledì, 24 aprile 2019, 12:39

Con una nota stampa, la lista Sinistra con Capannori interviene sul significato del 25 aprile, festa della Liberazione

mercoledì, 24 aprile 2019, 12:37

Assicurare un aiuto concreto alle famiglie a basso reddito per l'acquisto dei libri scolastici e altro materiale didattico e l'utilizzo dei servizi scolastici. E' questo l'obiettivo del 'Pacchetto scuola'

mercoledì, 24 aprile 2019, 12:04

Sono tempi duri per chi ha necessità di ricevere trasfusioni di sangue e emoderivati, con il Centro Regionale Sangue della Toscana che dirama nuovamente lo stato di emergenza per il gruppo sanguigno O, che non è mai riuscito ad avere un apporto stabile da novembre 2018

mercoledì, 24 aprile 2019, 11:44

Due sono i periodi presi in considerazione: gli anni '50, quando il suo interesse artistico si rivolge al rapporto arte-scienza e gli anni '80 quando la sua espressione artistica avrà come fonte d'ispirazione la musica