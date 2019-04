Piana : capannori



A nuovo l'esterno di tre edifici scolastici

venerdì, 12 aprile 2019, 12:43

Scuole più belle e curate a Capannori. L'amministrazione Menesini ha infatti dato il via libera a tre interventi di manutenzione straordinaria in altrettanti plessi. Gli interventi riguardano il rifacimento dell'intonaco esterno e la completa tinteggiatura, sempre esterna, della scuola dell'infanzia di Capannori e delle scuole primarie di San Ginese e Colle di Compito. Le opere prenderanno il via nelle prossime settimane, comunque entro la fine dell'anno scolastico, visto che non interferiranno con l'attività didattica.

"I tre interventi dimostrano l'attenzione da parte della nostra amministrazione comunale nei confronti della scuola – commenta l'assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. E' anche attraverso opere di straordinaria manutenzione, come quelle che abbiamo programmato entro la fine dell'anno scolastico, che contribuiamo a rendere più belle e accoglienti le nostre scuole. Per quanto riguarda questi lavori, per la tinteggiatura utilizzeremo colori vivaci, contribuendo così a renderle ancora più accoglienti. Accanto a questo prosegue la programmazione di ulteriori interventi, perché l'edilizia scolastica è un tema per noi prioritario".