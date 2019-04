Piana



Ad Altopascio incontro su prevenzione e riabilitazione degli infortuni nel calcio

sabato, 27 aprile 2019, 13:56

Sarà dedicato alla fisioterapia e alla prevenzione degli infortuni il quinto e ultimo appuntamento degli incontri di formazione organizzati dal Tau Calcio Altopascionell'ambito del progetto Scuola Calcio Élite. Relatori dell'incontro dal titolo "Il Return to Play (Rtp) dopo le lesioni muscolari" saranno il professor Roberto Niccolairesponsabile dei preparatori atletici del settore giovanile dell'Inter e il professor Gian Nicola Bisciotti fondatore del Kinemove Rehabilitation Centers e Capo fisiologo del Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital. L'appuntamento è per martedì 30 aprile a partire dalle 15.30 allo stadio comunale di Altopascio.

L'appuntamento, così come i precedenti, sarà suddiviso in due parti: una sul campo e una in aula. Nella prima parte della giornata, dalle 16 alle 17, sono previste le esercitazioni direttamente allo stadio, mentre dalle 17 alle 18 ci si sposterà in sala Granai, nel centro di Altopascio, per la parte d'aula con la discussione di alcuni principi teorici. Durante il corso, ai partecipanti verrà consegnato il materiale didattico ufficiale prodotto dal settore medico dell'Inter riguardante il "return to play".

«Con questo ultimo importante incontro, siamo arrivati alla conclusione del nostro percorso formativo - spiega Simone Gamba, dirigente responsabile della Scuola calcio èlite -. Concludiamo con due figure di grande spessore che non hanno bisogno di presentazioni e che ringraziamo, assieme ovviamente all'Inter, per la loro presenza. Essendo il calcio uno sport traumatico e soggetto a infortuni, la gestione della riabilitazione sul campo dopo una lesione, è sicuramente un tema di grande sensibilità e quindi invitiamo non solo le figure del settore tecnico ma tutti gli eventuali interessati a partecipare all'incontro".