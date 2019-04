Piana



Ad Artemisia la presentazione del libro di Barbara Bertani “Luna, la bambina e l'isola di Amarlo'

martedì, 9 aprile 2019, 13:32

Giovedì 11 aprile alle 21 nella sala Pardi del Polo culturale Artemisia, nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari' promossa dal Comune è in programma la presentazione del libro di Barbara Bertani "Luna, la Bambina e l'isola di Amarlo (Editore Liberodiscrivere).

Odoroso è un luogo di mare dalla natura incontaminata, dove la gente vive per l'amicizia, l'amore e il rispetto. Sei bambini crescono e fanno crescere il loro paese. La vita di tutti si intreccia con il mistero che avvolge l'isola di Amarlo, da anni divenuta l'isola proibita. Finché, un giorno, Aurora e gli altri bambini scompaiono, per trovarsi di fronte a una scelta importante: attraccare o no?