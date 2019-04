Ad Artemisia la presentazione del libro "It's all about love" di Stefano Lotumolo

Altri articoli in Piana

mercoledì, 3 aprile 2019, 17:15

A S. Marcello Pistoiese, ad appena due giorni dalla precedente vittoriosa partita, la Polisportiva Volley Capannori, torna in campo per disputare la 7.a giornata del Torneo Under 17 Femminile girone C, giocando in trasferta contro l’As Appennino Pistoiese Volley terminando una gara molto sofferta e dove riescono a fare sua...

mercoledì, 3 aprile 2019, 16:09

Colpo nella notte alla sede della A.s.d. Lammari 1986 in via Coselli. Ignoti si sono introdotti nella sede della squadra di calcio forzando la porta e mettendo tutto a soqquadro. Amareggiato il commento del direttore generale Vittorio Andreoni: "Siamo alle mercé di tutti, nessuno fa nulla"

mercoledì, 3 aprile 2019, 15:19

Centralina di ultima generazione, lampade a led e un braccio più alto in via delle Ville. Saranno realizzati anche due attraversamenti pedonali a chiamata. L’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni: “Un’importante opera in uno dei più sensibili snodi viari del territorio”

mercoledì, 3 aprile 2019, 14:30

A parlare così sono i rappresentanti del gruppo consiliare Insieme per Altopascio, da sempre detrattori della variante richiesta dai titolari dell’azienda secondo la procedura di prassi e che il comune di Altopascio si era avviato a concedere con determinazione 793 dell’8 novembre 2017, per ottenere poi tanto di avallo della...

mercoledì, 3 aprile 2019, 14:29

Una serata all'insegna dell'amore. Venerdì 5 aprile, il teatro Giacomo Puccini di Altopascio ospiterà un evento davvero speciale. Sul palco del teatro della cittadina del Tau a partire dalle 21 si esibirà infatti il comico di Zelig Matteo Cesca.

mercoledì, 3 aprile 2019, 13:01

Il “Circolo Amici della musica Alfredo Catalani”, in collaborazione con il comune di Porcari, organizza il concerto vocale – strumentale “Musica per gli auguri pasquali”, all’auditorium “V. da Massa Carrara” (ex teatro Cavanis), domenica 7 aprile, con inizio alle 17.30