Ad Artemisia l'incontro 'L'incarnazione, l'amore'

sabato, 6 aprile 2019, 14:24

Il Movimento 5 Stelle Capannori, tramite il proprio candidato sindaco Simone Lunardi, controbatte alle affermazioni della consigliera Pisani e dell'Azienda Ascit, circa l'invarianza delle tariffe della spazzatura, ovvero la Tari

sabato, 6 aprile 2019, 13:21

Il primo lotto di intervento ha riguardato il tratto di via Carlo IV in collegamento con via San Piero, arteria di collegamento tra Valdinievole e Piana di Lucca, dove è stata sostituita l’attuale barriera bordo ponte, pari ad oltre 140 metri, con una nuova struttura in acciaio corten

sabato, 6 aprile 2019, 11:29

Prosegue il Festival sul dialogo interculturale e interreligioso 'I cammini dell'uomo' che ha per tema 'La luce dell'Oriente' promosso da comune di Capannori, comunità dei Ricostruttori e associazione TuttoèVita Onlus

sabato, 6 aprile 2019, 11:02

Sarà inaugurata venerdì 26 aprile alle ore 18.30 la nuova piazza Aldo Moro di fronte al Municipio. Gli importanti lavori realizzati dall'amministrazione Menesini per trasformare lo slargo adibito a parcheggio in un spazio pubblico a disposizione dei cittadini sono infatti in fase di conclusione e termineranno secondo i tempi prestabiliti

sabato, 6 aprile 2019, 09:10

Ilaria Quilici, commissario provinciale della Lega Toscana, interviene in merito alle prossime elezioni amministrative nel comune di Capannori

venerdì, 5 aprile 2019, 15:59

Sarà dedicato al tema della musica il quarto ed ultimo fine settimana della 'XXX Mostra Antiche Camelie della Lucchesia' in programma nel Borgo delle Camelie, a S.Andrea e Pieve di Compito, sabato 6 e domenica 7 aprile dalle ore 10 alle ore 18