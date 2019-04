Piana



Alfani (Amiamo Montecarlo): "Ancora annunci roboanti da parte dell'amministrazione"

mercoledì, 17 aprile 2019, 14:00

Simona Alfani candidata a sindaco con la Lista Civica Amiamo Montecarlo risponde all'articolo dell'amministrazione Fantozzi in merito ai lavori per le aree di sosta e transito nel centro storico.

Ancora annunci roboanti. Da molti anni l’Amministrazione Comunale annuncia lavori per le aree di sosta e transito nel Centro Storico. Parole tante, pochi fatti; anzi decine di posti auto in meno rispetto al passato.

La realizzazione della ZTL su via Nuova con varchi elettronici era già stata proposta dai consiglieri di minoranza per le modifiche al regolamento della sosta, ma in due mandati l’Amministrazione Comunale non ha mai voluto approvarla. Ora, con i soldi della Regione, forse, verrà realizzato quello che da tempo era stato richiesto e proposto. Torna alla ribalta anche il collegamento tra Piazza d’Armi ed il Centro Storico, già considerato dalla stessa Amministrazione Fantozzi, e non solo, antieconomico.

La sistemazione del “campone” entro quale anno verrà realizzata? E’ da diverso tempo che a metà primavera viene annunciato questo lavoro e mai, come gli altri, realizzato. Ci lascia perplessi anche la tempistica di realizzazione: se i lavori verranno davvero eseguiti immediatamente, il “campone” verrà chiuso nel periodo di maggior afflusso turistico, con il centro storico chiuso? Proprio quando serve maggiormente, mentre per 7 mesi l’anno rimane, al momento, praticamente inutilizzato? La programmazione dei lavori, viene fatta con criterio?? Inoltre, sono stati previsti ampi lavori per la predisposizione degli impianti energetici e non, per sfruttare in futuro quell’area anche per altre necessità e progetti e non soltanto come parcheggio?

C’è una visione seria del futuro di Montecarlo e dei montecarlesi o siamo di fronte solo a promesse elettorali di opere previste e non realizzate in 10, anzi 20, anni di amministrazione?