Piana : capannori



Alunni di cinque paesi in visita a Capannori per il progetto Erasmus “Rembrands movie camera”

martedì, 9 aprile 2019, 15:23

Una trentina di alunne e alunni di cinque scuole primarie di Germania, Bulgaria, Romania, Grecia e Turchia, accompagnati dagli insegnanti, la scorsa settimana sono stati ospiti a Capannori delle classi quinte di Colle di Compito e Massa Macinaia nell’ambito del progetto Erasmus KA 229 “Rembrands Movie Camera”. Dopo varie attività, coordinate dalla docente Lucia Moretti, nei due plessi dell’istituto comprensivo Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio, venerdì scorso (5 aprile) gli studenti sono stati accolti nella sala consiliare del Comune dall’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti.

Nell’ambito del progetto lo scorso novembre tre alunni capannoresi si sono recati presso la scuola capofila tedesca Evangelische Schule "Dr. Eckart Schwerin" di Hagenow. Lo scorso febbraio è poi stato girato un video, opera del regista Pier Dario Marzi e finanziato dal Comune di Capannori, intitolato “Alla maniera di Bill Viola” che cerca di riprodurre il dipinto “L’allegoria della libertà di Lucca” che è esposto al Museo nazionale di Villa Guinigi.

Particolarità del progetto è la continuità con la scuola secondaria di primo grado quindi, terminerà il prossimo anno in un ordine diverso di scuola. Obiettivi del progetto “Rembrands Movie Camera” sono il miglioramento delle capacità comunicative, sia in lingua madre sia in quelle straniere, e l’acquisizione di competenze base in tecnologia, sociali e civiche. Le scuole primarie di Colle e Massa Macinaia condividono con i partner la volontà di promuovere pratiche innovative digitali che coniugano arte, produzione di piccoli filmati e una migliore conoscenza della lingua inglese. Inoltre il progetto mira a sviluppare la relazione con sé e con gli altri.

Gli altri partner del progetto, oltre alle due scuole capannoresi e a quella tedesca (capofila) sono la Palekastro primary school di Sitia (Grecia), la Scoala Gimnaziala Numarul 5 di Bucarest (Romania), la St. Cyril and Methodius di Voivodinovo (Bulgaria) e la Hasköy Ortaokulu di Beyoğlu-Istanbul (Turchia).