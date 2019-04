Piana



Avevano stordito un anziano per derubarlo: presa una delle responsabili

venerdì, 5 aprile 2019, 11:38

Il reato era stato commesso il 28 aprile 2013 insieme ad una complice ai danni di una persona anziana, all’epoca 79enne, di Lucca. Il pomeriggio del 27 aprile 2013 le due donne avevano occasionalmente conosciuto l’anziano signore nei pressi della stazione ferroviaria di Lucca convincendolo a dare loro un passaggio in auto e facendosi accompagnare fino a Ponte a Moriano, dove, appena giunti nella zona centrale, una delle due donne aveva chiesto di fermarsi in un bar ad acquistare degli aperitivi per poter festeggiare il suo compleanno.



Dopo l’acquisto delle bevande le donne avevano indotto l’uomo a consumare l’aperitivo in un luogo un po’ appartato, verosimilmente convinto dalla disponibilità di una delle due a consumare un rapporto sessuale. All’alba del giorno seguente, a Borgo a Mozzano, lungo la via per San Romano di Motrone, un automobilista aveva notato il povero malcapitato mentre vagava a piedi in stato confusionale dando l’allarme al 112.



Sul posto i carabinieri intervenuti hanno soccorso l’anziano, trasportato dal 118 all’Ospedale di Lucca, appurando che lo stesso era stato derubato dei soldi che aveva nel portafoglio. L’attività d’indagine condotta dai militari del nucleo operativo, congiuntamente a quelli della stazione di Borgo a Mozzano, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere, già poco dopo tempo, inconfutabili elementi di reità a carico di entrambe le responsabili, le quali, si è scoperto, avevano versato nel bicchiere dell’uomo una sostanza narcotizzante - mischiata con la bevanda – che lo aveva stordito facendolo addormentare, consentendo così alle donne di derubarlo facilmente della somma di 80 euro. Di seguito le rapinatrici avevano abbandonato la vittima sulla sua auto parcheggiata ai margini della strada della zona isolata.



Finalmente ad Altopascio, una delle due responsabili, 27enne, originaria di Messina e residente a Altopascio, con precedenti di polizia, poiché gravata da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso per condanna passata in giudicato, (pena definitiva) in data 8 marzo dall’Ufficio Esecuzioni Penali – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lucca, dovendo la stessa espiare la pena della reclusione di tre anni oltre al recupero della pena pecuniaria della multa di 1.000 euro – comminata dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di concorso in rapina aggravata continuata, è stata tratta in arresto.



L'’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata associata alla Casa Circondariale di Firenze.