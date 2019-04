Piana



Bama-Abc: via ai quarti di play-off

venerdì, 26 aprile 2019, 10:19

Bama pronto per i quarti di finale playoff: partenza sul campo del PalaBetti di Castelfiorentino, contro la locale ABC; domenica pomeriggio ore 18,00. Il termine pronto però é assai azzardato visto che i rosablu arrivano all'appuntamento con una marea di problemi fisici. Nella fattispecie Meucci bloccato da una settimana per infiammazione muscolo/scheletrica alla schiena, Orsini mai allenatosi per la distorsione subita nell'ultimo match di regular season ad AglianA e Baroncelli alle prese con una caviglia che lo fa dannare da oltre un mese. Chi forse é messo peggio é quest'ultimo visto che, causa l'assenza dei lungodegenti De Falco e Orsini tempo addietro, ha dovuto continuare a giocare sul dolore per non far scendere il roster sotto il minimo sindacale. Fatto questo che ha aggravato la situazione. Lo staff ha quindi optato uno stop assoluto dopo l'ultimo match di campionato condito da terapie varie per poterlo rimettere in piedi per la post season che conta.



Detto questo il Bama cercherà di onorare i propri colori contro Castelfiorentino, un team rodato, oggettivamente superiore agli altopascesi come dimostrano le 3 vittorie su 3 in stagione (una in coppa e due in campionato). I castellani sono una squadra dal talento accentuato, senza un centro di ruolo, con il giusto mix tra giocatori esperti come Terrosi, Delli Carri e Verdiani e giovani futuribili come Belli, Daly e soprattutto Tozzi, uno destinato sicuramente ai piani superiori. Il Bama dovrà cercare di rimanere nel match nonostante i guai fisici per cercare di giocarsela nei minuti finali come é successo nell'ultimo match di regular season che vide la Novelli Band a stretto contatto con i ragazzi di Betti (finì 82-76) fino a 1'30'' dalla sirena. Gara 2 al PalaBridge di Ponte Buggianese ci sarà mercoledì 1 maggio ore 18,00. Arbitreranno gara 1 Piram di Campiglia Marittima e Puocci di Firenze.