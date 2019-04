Piana



Bama cerca il riscatto in gara-2

martedì, 30 aprile 2019, 11:09

Bama Altopascio che prova a tornare al PalaBetti di Castelfiorentino per Gara 3 domenica prossima. Domani i rosablu, al PalaBridge di Ponte Buggianese alle 18, cercheranno di "vendicare" la sconfitta subita domenica scorsa in gara 1. Match che ha visto i rosablu condurre per metà gara con gioco fluido e belle iniziative, condite da difesa tsta, rimanere a contatto nel terzo periodo, per poi crollare miseramente negli ultimi dieci minuti, subendo un parziale terrificante di 21 a 0. L'innalzamento dell'intensità difensiva avversaria é da sempre, o quasi, risultato indigesto ai rosablu che tendono ad "anarchizzare" gli attacchi. Il tutto non avendo nessun, o quasi nessuno, giocatore che possa dominare fisicamente, prendersi sulle spalle con iniziative estempranee la squadra e rimetterla sulla retta via. Sarebbe imperativo invece rimanere al 100% nei giochi, far circolare la palla a velocità supersonica invece di farla ristagnare, per trovare la soluzione migliore. Se la Novelli Band riuscirà in questo intento può aver la meglio dei più quotati avversari. Un team di alto livello, con senior esperti e navigati e giovani molto validi, dei quali sicuramente sentiremo parlare in futuro. Dovrebbe, condizionale d'obbligo, essere del match anche Baroncelli, assente in gara 1. Se sarà utilizzabile sarà al 30% ma rappresenterebbe una freccia in più nell'arco dello staff tecnico. Sarebbe, altro condizionale d'obbligo da quando il Bama gioca a Ponte Buggianese, essenziale il caldo apporto del pubblico, cosa che, specialmente nei playoff, é di fondamentale importanza. Proprio per questo la società ha scelto di disputare gara 2 in un giorno festivo al pomeriggio anziché in un giorno feriale alla sera. Il tutto, parafrasando il film capolavoro di Sergio Leone : "Per qualche tifoso in più". Fatto curioso quanto inconsueto dirigeranno l'incontro due arbitri lombardi: Baroni di Melegnano e Cassina di Desio.