Piana



Bartolomei: "A Firenze con Salvini. Dalla Lega pieno sostegno alla nostra campagna elettorale"

lunedì, 1 aprile 2019, 16:56

Salvadore Bartolomei, candidato sindaco del Centrodestra, ha incontrato questa mattina a Firenze Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega.

In un colloquio con il Ministro dell'Interno, Bartolomei ha rappresentato alcuni problemi ed emergenze del territorio e ricevuto da lui pieno sostegno in campagna elettorale e da futuro sindaco: "Abbiamo parlato a lungo di Capannori e delle sue potenzialità - spiega Bartolomei - Mi sono complimentato con lui per la politica sull'immigrazione e sul decreto sicurezza. Il Ministro Salvini mi ha assicurato massimo sostegno suo e della Lega per tutta la campagna elettorale e della necessità di liberare Capannori dal Pd".