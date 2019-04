Piana



Bartolomei conclude la campagna d’ascolto: “Assi viari, progetto da stralciare e non da rielaborare”

giovedì, 18 aprile 2019, 15:10

di giulia del chiaro

Lo aveva annunciato poco più di un mese fa il candidato sindaco, Salvadore Bartolomei, che consapevole di alcuni punti fermi, avrebbe costruito il programma elettorale a partire dalle istanze dei cittadini raccolte mediante la campagna d’ascolto itinerante Idee in Movimento. È proprio questo percorso, attraverso le 40 frazioni del territorio, che ha permesso di delineare le problematiche maggiormente sentite dai capannoresi: sicurezza e viabilità con opposizione netta a Bretellina e asse nord-sud.

Riparte così, fresca dei dati raccolti sul territorio, la campagna elettorale del candidato del centrodestra che, questa mattina, nel suo comitato elettorale di via Carlo Piaggia, ha illustrato i dati emersi dall’analisi dei moduli che, nell'ultimo mese, i cittadini del comune hanno compilato con il candidato ed i suoi sostenitori, direttamente sul territorio, o in un secondo momento per restituire il questionario compilato via WhatsApp o in comitato elettorale.

Dai circa mille-mille e duecento moduli raccolti emerge come sicurezza e viabilità siano al primo posto tra le problematiche, su cui i cittadini di Capannori vorrebbero che la prossima amministrazione si concentri, seguite da ambiente e lavori pubblici con minore preoccupazione, delle oltre mille persone intervistate, per il sociale, l’occupazione e lo sport.

“Il nostro obiettivo era conoscere quali fossero per i cittadini gli argomenti prioritari su cui la prossima amministrazione dovrebbe soffermarsi – ha spiegato, infatti, il candidato – e riteniamo che i dati raccolti tramite i questionari siano seri ed attendibili, considerato che un sondaggio generalmente si realizza su una base di 700-800 intervistati, basandosi su oltre mille moduli restituiteci.” Se i temi più gettonati sono stati viabilità e sicurezza, Bartolomei ha fatto notare come spesso le tue tematiche si configurino come sinonimi. È grazie all’esperienza sul campo e tra la gente delle diverse frazioni, infatti, che il candidato del centrodestra ha potuto riconoscere, per esempio, che per molti cittadini la dicitura “sicurezza” riguarda soprattutto quella stradale.

Chiaro, secondo Bartolomei, che molte delle risposte ottenute siano state influenzate dalla questione degli assi viari e della bretellina di Santa Margherita. Ne è un esempio il fatto che i questionari arrivati da Lammari e Marlia abbiano evidenziato la viabilità come aspetto centrale.

È proprio a partire dai due grandi temi – sicurezza e viabilità – che si è mossa la conferenza stampa di stamani e che si sviluppa il programma del centrodestra capannorese che, fin da subito, ha sottolineato l’importanza di ascoltare ed assimilare le necessità degli abitanti.

Un’opposizione ferma e decisa al progetto dell’asse nord-sud considerato completamente sbagliato e capace solo di ferire il territorio al quale – secondo il candidato – non basta opporsi chiedendo osservazioni o modifiche, ma sollecitando Anas a stracciare quello attuale e cominciare con un disegno completamente nuovo. Stessa sorte per il progetto della Bretellina di Tassignano che il centrodestra percepisce come un lavoro inutile per la viabilità capace unicamente di spostare il problema da un gruppo di abitanti ad un altro. Sempre sul tema viabilità la proposta di introdurre l’utilizzo gratuito dell’autostrada da Lucca al Frizzone aprendo, eventualmente, un ulteriore casello a Mugnano. Questo permetterebbe l’utilizzo del tratto come di un asse est-ovest e sarebbe – ha proseguito Bartolomei – “una soluzione semplice, non dannosa e realizzabile in poche settimane che permetterebbe di alleggerire via Domenico Micheli”.

“Un aspetto emerso maggiormente in alcune aree è stato il tema espropri – ha raccontato ancora – che intendiamo trattare riaprendo un tavolo con le Ferrovie dello stato per salvaguardare i capannoresi interessati da queste dinamiche”.

A riemergere anche il problema della vitalità del comune che – per il candidato sindaco – soprattutto nelle frazioni minori, ma anche nel centro, registra un elevato tasso di chiusura di attività commerciali e la mancanza di spazi di socializzazione, per lo sport e per il teatro la cui assenza, o carenza, non permette di valorizzare il territorio sia dal punto di vista culturale che paesaggistico. Si delinea così un altro aspetto chiave della campagna elettorale di Bartolomei: “riportare vita nelle frazioni e nel centro di Capannori sempre più abbandonato e dimenticato”.