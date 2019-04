Piana



Bartolomei: "Sicurezza e viabilità emergenze per i capannoresi"

giovedì, 18 aprile 2019, 13:09

Oltre 1200 i questionari compilati dai capannoresi durante la campagna d'ascolto "Idee in Movimento" iniziata il 18 marzo e conclusa il 15 aprile dal candidato del centrodestra Salvadore Bartolomei, visitando tutte le frazioni del comune e incontrando centinaia di cittadini. Tante le risposte e le proposte arrivate al comitato anche attraverso Whatsapp, Facebook e l'indirizzo email. "Il primo dato che emerge dalla voce dei capannoresi è che questa amministrazione guidata dal Pd ha fallito in toto – afferma Salvadore Bartolomei - . Moltissime le persone scontente e deluse e che, nel continuo barcamenarsi di Menesini in cerca soltanto di consenso, sentono il bisogno di un primo cittadino in grado di prendere decisioni coraggiose e definitive".

"La sicurezza è l'emergenza più grave avvertita dai capannoresi assieme a quella della viabilità. La questione degli assi viari sta mettendo in crisi tanta gente perché l'attuale amministrazione è stata e continua ad essere totalmente incapace di gestirla". "Quel progetto – dichiara Bartolomei – non deve essere modificato ma del tutto stracciato e rifatto da capo perché così è dannoso e non risolve niente. Di tutto questo il principale responsabile è Menesini assieme al suo partito".

Sugli assi viari, Bartolomei entra ancora nei dettagli: "Bretellina di Tassignano: ribadiamo il nostro assoluto no. Raddoppio ferroviario: così come il comune di Montecatini è riuscito a bloccare il progetto, anche Capannori dovrebbe riaprire la trattativa. Menesini mente: non si tratta di soli 4 espropri, ma di molti di più". E infine: "In attesa che il progetto venga rifatto e ricalibrato, noi rilanciamo la nostra proposta di utilizzare l'autostrada gratis come asse Est-Ovest. È l'unica soluzione percorribile e immediata da mettere in campo adesso per alleggerire il traffico su via Domenico Chelini".