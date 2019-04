Piana : capannori



Bartolomei: "Un cinema multisala a Capannori, occasione culturale e di sviluppo per il territorio"

giovedì, 11 aprile 2019, 14:20

Un cinema multisala nella Piana di Capannori che funzioni come centro di aggregazione sociale e culturale e dia una spinta ad occupazione e imprenditorialità. È una delle proposte contenute nel programma del candidato sindaco del CentrodestraSalvadore Bartolomei.

"Da anni famiglie, giovani di Capannori e non solo sentono il bisogno di un luogo di ritrovo sociale moderno e al passo con i tempi. Oggi chi amministra non è in grado di attirare investitori e proporre progetti che colmino questa lacuna. È incredibile che da Pontedera a Viareggio manchi una struttura moderna del genere e che per andare a vedere un film in un multisala si debba uscire dalla provincia".

"Da tempo si parla di un Multisala dentro la Manifattura di Lucca – ricorda Bartolomei -, noi proponiamo, a chiunque volesse investire, Capannori come soluzione migliore, in quanto maggiormente baricentrica e più facilmente raggiungibile. Capannori come punto di raccordo tra Lucca, la Versilia, la Valdinievole, la Garfagnana e la Mediavalle".

E precisa: "Avvieremo contatti con chi ha manifestato o manifesterà interesse e faremo in modo che venga realizzata una struttura importante per il territorio e a impatto zero. Non possiamo accettare che Capannori rimanga sonnecchiante, un comune dormitorio e in cui ilconsumo culturale continui a essere clamorosamente basso". "Gli studi di Confindustria e di enti che fanno impresa dimostrano che il settore dell'entertainment, cioè legato al tempo libero delle persone, ha un ruolo sempre più rilevante e che questo è un settore in cui è possibile fare impresa per arricchire e far crescere un territorio. E un territorio che si dota di infrastrutture legate al consumo culturale produce, attrae altri investimenti e offre una migliore qualità della vita ai suoi abitanti".