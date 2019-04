Piana



Bf Porcari: Alessia Picchi si laurea con una tesi sul minibasket

martedì, 2 aprile 2019, 10:02

A cinque anni palleggiava sul parquet del Palasuore, in un ambiente di cui ha respirato l’aria sin da quando è nata. Oggi, 22 anni dopo, si è laureata alla facoltà di Scienze dell’Informazione dell’Università di Firenze, corso di laurea in Scienze dell’Educazione Sociale, con una tesi che è una testimonianza di amore e passione verso lo sport della pallacanestro: Minibasket, dall’educazione al gioco, dall’easybasket al baskin (relatore il professor Andrea Mannucci).



Protagonista di questo percorso Alessia Picchi, figlia di Stefano, vicepresidente del Basket femminile Porcari e di Donatella Da Massa Carrara. Alessia nella società gialloblu, tra le mura del Palasuore, ha vissuto e vive gran parte della sua vita.



Prima, come detto, da bambina intenta a apprendere le prime nozioni di questo gioco, poi, categoria dopo categoria, con un impegno sempre maggiore, fino ad arrivare ai campionati agonistici e alla serie C, nella squadra guidata da Fabio Berti.



A completamento del percorso Alessia ha poi scelto di diventare istruttrice di minibasket, ha cominciato a lavorare con i bambini più piccoli, quelli che – come era successo a lei – a 5-6 anni iniziano a frequentare la palestra. Con calma, sensibilità, impegno, capacità di stare con i piccoli e di farli divertire, Alessia guida oggi un folto gruppo di Pulcini e Paperine cercando di trasmettere a tutti loro la sua grande passione per il basket.



Quella passione che ha portato fino alla laurea, di certo il suo canestro più bello.