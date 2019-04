Piana



Blitz antidroga con elicottero, arrestati due pusher marocchini

mercoledì, 17 aprile 2019, 10:05

Un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio è stato eseguito nella serata di ieri dai carabinieri del comando provinciale di Lucca nell’area della piana e in particolare i comuni di Capannori e Altopascio.



Il dispositivo sul territorio, costituito complessivamente da 16 militari, è stato integrato dal supporto aereo di un velivolo del IV Nucleo Elicotteri di Pisa che, oltre da aver controllato le principali arterie di comunicazione stradale, ha affiancato il personale a terra soprattutto in occasione di un mirato controllo eseguito in Altopascio, all’indirizzo di una abitazione, dimora di cittadini stranieri dediti allo spaccio di stupefacenti.



I militari, dopo aver seguito i movimenti di alcuni clienti, sorpresi in possesso di alcune dosi di stupefacente appena acquistato, hanno deciso di eseguire un blitz nella casa presa in affitto per l’illecita attività. All’interno i carabinieri hanno sorpreso due cittadini marocchini, rispettivamente di anni 23 e 37, uno dei quali tentando di darsi alla fuga ha anche ingerito un quantitativo di hashish che occultava nella bocca, prima di essere raggiunto e bloccato. Trasportato in ospedale per accertamenti, a seguito di un lieve malore, è stato poco dopo, dimesso senza alcuna particolare complicazione.



All’interno dell’abitazione sono stati recuperati circa 20 grammi di hashish e 15 di cocaina, tutto già minuziosamente confezionato in dosi, un bilancino di precisione, altro materiale atto alla preparazione e allo spaccio, e la somma di denaro contante, in banconote da piccolo taglio, di 1.700 euro.



I due stranieri, nullafacenti, sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e associati alla casa circondariale di Lucca in attesa dell’udienza di convalida che si celebrerà nella mattinata odierna. I due acquirenti, entrambe ragazze italiane, studentesse, rispettivamente di anni 26 e 27, saranno segnalate al prefettura. Le indagini, in direzione di altri cittadini extracomunitari coinvolti nello spaccio, sono in ulteriore sviluppo.