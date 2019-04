Piana



Boschi (CasaPound): "In via del Popolo un parco senza dignità"

martedì, 30 aprile 2019, 14:44

Il candidato sindaco di CasaPound, Daniele Boschi, interviene sullo stato di degrado del parco giochi in via del Popolo: "A pochi passi dalla grande opera elettorale realizzata in piazza Moro dal sindaco uscente, c'è una piazza invece dimenticata, con annesso parco giochi, in via del Popolo".

"A circa metà strada tra la Piazza Aldo Moro dove ha sede la giunta comunale uscente del sindaco Menesini e via Carlo Piaggia dove ha sede il comitato elettorale del candidato del centro destra Bartolomei, c'è un piccolo giardino pubblico che sembra passare inosservato ai miei ben più blasonati competitori. Si tratta di uno spazio abbastanza in centro da poter essere frequentato anche da dei veri e propri vandali e, al tempo stesso - continua Boschi - così lontano dello sguardo un po' distratto di chi dovrebbe vigilare sulla sua manutenzione. Tralasciando la presenza di alcune attrezzature ludiche che non riportano l'obbligatoria marcatura di conformità CE con le norme UNI prescritte, la cosa che fa gridare allo scandalo sono gli atti vandalici a cui sono stati fatti oggetto gli arredi urbani di quest'area".

"Parliamo di sedute e tavoli in muratura con il rivestimento in cotto scheggiato; rivestimenti di fontane in gran parte asportati; scritture spray un po' da tutte le parti; oggetti quali bicchieri di plastica, bottiglie di vetro, e altri residui in fondo ad una fontana; bottiglie di plastica e pezzi di polistirolo nel laghetto".

"Tutto ciò fa bello scempio di questo piccolo fazzoletto di terra nel bel centro di Capannori. Si rende pertanto necessaria un'urgente riqualificazione di questo parco comunale, a prescindere dalla notorietà che questo intervento potrà dare al sindaco uscente ed un più attento controllo sulla conservazione e la tutela dagli atti vandalici delle strutture pubbliche. Il costo sarà certamente inferiore ai milioni di euro della nuova piazza davanti al Comune.