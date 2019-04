Piana



Boschi (CasaPound): "La campagna elettorale dei proclami non risolve i problemi di Capannori"

venerdì, 12 aprile 2019, 12:45

"Inaugurazioni continue, progetti di multisala, opere faraoniche. Tutto bello, ma prima ci sono problemi più concreti: dalle fognature all'acqua, dalla sicurezza ai diritti sociali di base", questo il commento di Daniele Boschi, candidato sindaco di CasaPound Italia.

"In queste ultime settimane - continua Boschi - le dichiarazioni degli altri candidati stanno già puntando alla Luna: si va dalla frenesia inauguratoria di piazze e opere, all'annuncio di futuri lavori che guarda caso inizieranno dopo aver intascato ed incassato l'assegno per altri cinque anni di governo cittadino. Dal taxista e il cantoniere di paese, alla multisala; per poi arrivare alle tanto annunciate telecamere per i controlli contro la delinquenza".

"Tutte cose interessanti e in certi casi condivisibili, ma sotto questi annunci elettorali restano irrisolti problemi più concreti. Esistono infatti intere frazioni prive di fognatura pubblica, come persone che da anni non hanno l'utenza domestica dell'acqua. Ci sono famiglie in grave difficoltà economica e persone che, non potendosi permettere le lunghe attese per le visite mediche specialistiche e non avendo nemmeno i soldi per farsele a pagamento, preferiscono rinunciare alla prevenzione e alle cure mediche".

"Ci sono ancora condomini E.R.P. in cui manca l'amministratore e si vivono rapporti di vicinato difficili e tutti i giorni i nostri figli e i lavoratori del comune vivono in strutture sostanzialmente ad alto rischio di incidenti. Si tratta di situazioni che si prestano poco alla propaganda elettorale, ma rappresentano i problemi reali di tanti concittadini che sono dimenticati dalla politica".