Piana



CasaPound: nuovo appuntamento di raccolta firme a Castelvecchio

martedì, 9 aprile 2019, 10:24

CasaPound comunica che mercoledì 10 aprile, dalle 18 alle 19 al bar Il Castello di Castelvecchio di Compito sarà possibile firmare per la lista in sostegno del candidato sindaco Daniele Boschi, che sarà presente.

"L'incontro a Castelvecchio sarà l'occasione per incontrare i cittadini del Compitese - commenta Daniele Boschi - e far conoscere la lista di CasaPound che sostiene la mia candidatura a sindaco di Capannori. Sarà possibile inoltre firmare per la lista, in modo da garantire un'alternativa a centro-destra e centro-sinistra il prossimo 26 maggio, giorno delle elezioni".