CasaPound: presentata la lista a sostegno di Daniele Boschi sindaco

sabato, 27 aprile 2019, 16:04

CasaPound Italia ha presentato la lista dei candidati a sostegno di Daniele Boschi a sindaco di Capannori. Una lista variegata per età e occupazione, che sarà guidata da Andrea De Luca, allenatore del Folgor Marlia.

"Abbiamo aperto da poco la sede di Marlia - commenta De Luca - ma in poco tempo abbiamo creato un punto di riferimento per tanti capannoresi, che ci hanno spinto a correre a queste elezioni. La nostra quindi è stata l'ultima candidatura ufficializzata, ma la prima lista ad essere depositata in Comune. A riprova del sostegno che abbiamo ricevuto dai cittadini che hanno firmato in poco tempo per farci candidare. Sono quei cittadini che hanno voglia di vedere, finalmente, una reale alternativa al centrosinistra in salsa personalista di Menesini e al centrodestra diviso e innocuo che si presenta puntualmente alle elezioni in stato confusionale".

"Sono fiero della mia squadra - dice il candidato sindaco Daniele Boschi - che ringrazio per credere nella mia candidatura e nella possibilità di apportare un cambiamento per Capannori. Abbiamo già dimostrato, come CasaPound, di essere in grado di creare tante iniziative con il solo sforzo di membri e simpatizzanti, in modo autofinanziato. Una colossale opera di volontariato applicata alla politica, senza tornaconti personali e senza mai dimenticare le fasce più deboli della popolazione. Entrare in consiglio comunale garantirebbe ai cittadini un proprio presidio permanente nelle istituzioni".

Questa la lista dei candidati della lista CasaPound Italia

DE LUCA ANDREA, 53 anni, agente di commercio e allenatore del Folgor Marlia

BACCI RACHELE, 50 anni, direttrice settore alberghiero

SANTELLI EUGENIO, 36 anni, operaio e sindacalista

DE LUCA SIMONE, 40 anni, operaio

LAZZARESCHI DEBORA, 51 anni, collaboratrice

LANDUCCI CLAUDIO, 59 anni, operaio e sindacalista

GIAMBASTIANI LUCA, 21 anni, disoccupato

FANUCCI ELISA, 35 anni, commerciante

BIANCHI EZIO, 59 anni, pensionato

TOSCHI DANIELA, 63 anni, medico

TORTELLI YURI 22 anni, operaio

MEI STELLA, 31 anni, commerciante

D'ANTRACCOLI DAVIDE, 31 anni, elettricista e volontario animalista

BENEDETTI LAURA, 43 anni, casalinga

CENCIG FABIO, 24 anni, manutentore

NARDI REBECCA,19 anni, studentessa