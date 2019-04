Cerca di vendere su Internet i palloni rubati in palestra: denunciato 14enne

Altri articoli in Piana

venerdì, 12 aprile 2019, 12:45

"Inaugurazioni continue, progetti di multisala, opere faraoniche. Tutto bello, ma prima ci sono problemi più concreti: dalle fognature all'acqua, dalla sicurezza ai diritti sociali di base", questo il commento di Daniele Boschi, candidato sindaco di CasaPound Italia

venerdì, 12 aprile 2019, 12:43

Scuole più belle e curate a Capannori. L'amministrazione Menesini ha infatti dato il via libera a tre interventi di manutenzione straordinaria in altrettanti plessi. Gli interventi riguardano il rifacimento dell'intonaco esterno e la completa tinteggiatura, sempre esterna, della scuola dell'infanzia di Capannori e delle scuole primarie di San Ginese e...

venerdì, 12 aprile 2019, 12:16

Ha preso il via in questi giorni, con la distribuzione dei kit alla scuola primaria di Capannori, il progetto sperimentale "A scuola compostiamoci bene". Promosso dall'amministrazione Menesini in collaborazione con Ascit, prevede la trasformazione, grazie a un'apposita compostiera installata nell'orto, dei rifiuti organici del pranzo e degli scarti verdi degli...

venerdì, 12 aprile 2019, 11:27

Martedì 16 aprile alle ore 21 ad Artè, nell'ambito della rassegna 'Percorsi di pedagogia globale-Nuove Consapevolezze', promossa dal comune in collaborazione con l'associazione 'Paideia' è in programma la conferenza 'Choose Love'- Scegli l'amore oltre il velo di Maya- che sarà tenuta da Thomas Torelli e Daniel Lumera

venerdì, 12 aprile 2019, 11:02

Ad Altopascio i militari, a seguito dell’ispezione di un bar del centro, hanno segnalato il quarantenne titolare alla competente autorità sanitaria e amministrativa, per aver detenuto confezioni di olio di oliva vergine sprovviste di idoneo dispositivo di chiusura, così da impedire che il contenuto non possa essere modificato senza che...

giovedì, 11 aprile 2019, 16:34

“Come riporta il recente sondaggio Swg per ilTg La7 diretto da Enrico Mentana, siamo di fronte ad un costante progredire di Fratelli d’Italia, in progressivo aumento di consensi a conferma del trend positivo in corso nelle ultime settimane (+0,3)” afferma il deputato di FdI Riccardo Zucconi