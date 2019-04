Piana



Colpo al Lammari 1986, svaligiano il bar e mangiano il cibo sul campo

mercoledì, 3 aprile 2019, 16:09

di eliseo biancalana

Colpo nella notte alla sede della A.s.d. Lammari 1986 in via Coselli. Ignoti si sono introdotti nella sede della squadra di calcio forzando la porta e mettendo tutto a soqquadro. Amareggiato il commento del direttore generale Vittorio Andreoni: "Siamo alle mercé di tutti, nessuno fa nulla".

La società si è accorta del furto questa mattina, verso le 8.30. "Stamani abbiamo trovato forzata la porta dietro – ha riferito Andreoni –. Hanno buttato all'aria tutto". Nella sede non c'erano soldi, ma i ladri si sono impossessati di alcuni generi alimentari. "Hanno preso le chiavi del piccolo bar che abbiamo, l'hanno messo a soqquadro e hanno portato via tutto, tranne l'acqua. E poi la beffa: sono venuti a mangiare la roba portata via in mezzo al campo sulla panchina". Sono sparite anche delle chiavi. "Ci hanno fatto un danno minimo di 2 mila euro. Ogni chiave rubata è una serratura da rifare nuova" ha lamentato Andreoni.

Pochi dubbi sul fatto che l'episodio sia avvenuto nella notte, dato che ieri sera la squadra è stata al campo da calcio per allenarsi fino alle 21. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che sono intervenuti sul luogo del misfatto con una pattuglia. "Si subisce l'ennesimo furto, un'altra angheria" si è sfogato Andreoni. Non è infatti la prima volta che la società è vittima dei ladri. "Ora era già cinque o sei mesi che non rubavano – ha infatti detto il direttore –. A volte si denuncia, a volte no. Il problema andrebbe risolto alla radice". Andreoni ha sottolineato la vulnerabilità del luogo. "Andrebbe chiuso come tutti gli stadi, ma il comune non lo fa. Siamo abbandonati a noi stessi" ha lamentato.

Solidarietà al Lammari 1986 è arrivata dal candidato sindaco del centrodestra Salvadore Bartolomei. "Stamani - ha scritto il candidato - siamo stati avvertiti dell'ennesimo furto subito dalla società sportiva Lammari Calcio 1986. Verso le 12 abbiamo interrotto "Idee in movimento" per recarci sul posto per capire cosa era accaduto e portare la nostra solidarietà. Si tratta dell'ennesimo furto in pochi mesi e ancora una volta i danni subiti dalla società sportiva sono importanti. Dispiace veramente tanto, sentire dirigenti seri, che tanto hanno fatto per lo sport e la socialità, in preda allo sconforto e alla rassegnazione. Basterebbe poco per garantire più controllo".