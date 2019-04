Piana : capannori



Comitato elettorale di Salvadore Bartolomei, raccolta firme per la presentazione delle liste del centrodestra

martedì, 23 aprile 2019, 13:05

La campagna elettorale del Centrodestra entra nel vivo. Oggi e domani, nel comitato elettorale di Salvadore Bartolomei, in via Carlo Piaggia 8, di fronte alla chiesa di Capannori, i residenti nel comune di Capannori sono invitati a partecipare alla raccolta firme per consentire alle liste di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Svolta Comune, che sostengono il candidato sindaco del Centrodestra, di partecipare alle elezioni comunali del 26 maggio.

Due gli appuntamenti con i cittadini per la campagna: "1600 firme per cambiare Capanonri": oggi dalle 18 alle 22 e domani dalle 14 alle 22. Si raccomanda di portare con sé un documento d'identità. Le firme saranno autenticate dai consiglieri comunali del Centrodestra.