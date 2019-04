Piana : altopascio



Conclusi i lavori in via Ferranti: sostituiti 850 metri di condotta idrica, investiti di 140 mila euro

giovedì, 4 aprile 2019, 16:42

Con il collegamento della nuova tubazione all’acquedotto cittadino, si è concluso ufficialmente, e con esito positivo, l’intervento di sostituzione della condotta idrica in via Ferranti, ad Altopascio. I lavori, cominciati nel mese di febbraio, si sono chiusi con leggero anticipo rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma, e saranno fondamentali per il miglioramento del servizio per qualità e continuità.

Continua quindi l’opera di sostituzione, rifacimento e ammodernamento della rete idrica e fognaria della cittadina del Tau, portata avanti da Acque Spa insieme con l’amministrazione D’Ambrosio.

L’entrata in funzione della nuova infrastruttura in via Ferranti garantirà infatti una drastica riduzione dei guasti e, di conseguenza, degli inconvenienti per gli utenti della zona dopo che, nel recente passato, sulla vecchia condotta ormai deteriorata si erano verificate diverse rotture. Per questo nei mesi scorsi, mentre il gestore idrico svolgeva “interventi tampone” per risanare i guasti, era già stata programmata la completa sostituzione di 850 metri di tubazione, nonché il rifacimento degli allacci privati delle utenze.

L’intervento appena conclusosi comporta un investimento di circa 140mila euro. Nei prossimi mesi, trascorso il tempo necessario per “l’assestamento” della nuova tubazione nel terreno, Acque procederà anche con la riasfaltatura della strada.