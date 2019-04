Piana



Conto alla rovescia per la Marcia delle Ville, evento sempre più green ed accessibile a tutti

mercoledì, 17 aprile 2019, 12:51

di giulia del chiaro

Fare della marcia delle Ville un evento sempre più sostenibile ed accessibile a tutti. Questi gli obiettivi per la 43^ edizione della corsa non competitiva che, in programma per domenica 28 aprile, ha già visto, dei 20 mila pettorali disponibili, la vendita di 15 mila numeri.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione podistica Marciatori Marliesi, in collaborazione con il comune di Capannori, è stato presentato questa mattina in comune dal presidente dell’associazione, Ruggero Taddeucci, dal sindaco di Capannori, Luca Menesini e dall’assessore allo sport, Serena Frediani, che hanno descritto le principali trasformazioni introdotte per l’edizione 2019.

Tra le novità di quest’anno lo spirito green che attraverserà la manifestazione la quale – come ha spiegato, infatti, Taddeucci – “vedrà maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale. La giornata, appunto, oltre ad essere un evento a rifiuti zero sarà anche green and plastic free”. Tutti i materiali utilizzati nei punti di ristoro – dai centomila bicchieri disponibili, alle forchette e scodelle – saranno compostabili e le bottiglie di plastica saranno sostituite da cisterne d’acqua, in modo tale che gli unici rifiuti prodotti saranno carta ed organico.

“Un ottimo biglietto da visita per Capannori – ha sottolineato il sindaco – capace di valorizzare e far scoprire, ai partecipanti provenienti da tutta Italia, eccellenze paesaggistiche, rurali e storiche del nostro territorio”. L’obiettivo per il 2019 è quello di esaurire tutti i pettorali (20 mila totali) andando a superare così i numeri della scorsa edizione quando si sfiorarono le 20 mila presenze.

Si parte sabato 27, alle 16.30 dalla piazza del Mercato di Marlia, con la “Marilla Run” gara agonistica che, giunta alla sua 7^ edizione, negli ultimi anni è molto cresciuta. Domenica 28 sarà invece il turno della Marcia delle Ville che, sempre dal mercato di Marlia, prevede la partenza libera tra le 8 e le 9.

Sei i percorsi – da 3.5, 7, 10, 16, 20 e 28 chilometri – stabiliti per quest’anno che si divideranno al monumento ai caduti di Marlia per ricongiungersi alla Specola con una serie di deviazioni che condurranno i due percorsi più lunghi in alcune zone nuove rispetto alle precedenti edizioni. Una maggiore attenzione al tema dell’accessibilità nella costruzione e previsione dei percorsi più brevi: “crediamo fortemente nello sport per il benessere di tutta la comunità – ha spiegato Taddeucci – ed è per questo che ci siamo impegnati per facilitare la partecipazione alla marcia di persone con disabilità motoria offrendo un percorso, quello da 3,5 chilometri, ad accessibilità condizionata”. Sarà possibile anche per le carrozzine, quindi, grazie ad alcuni lavori di livellamento del terreno, giungere fino alla specola dovendo comunque percorrere un tratto in salita.

“La marcia non è solo un momento sportivo – ha concluso l’assessore Frediani – ma un evento capace di attirare grandi numeri coinvolgendo l’intera comunità capannorese, e non, e crescendo di anno in anno in termini di accessibilità e rispetto dell’ambiente”.

Il regolamento completo della manifestazione è consultabile sul sito dedicato www.marciadelleville.it. Le iscrizioni, aperte fino al 26 aprile al costo di 6 euro, possono essere fatte chiamando il numero 3772886423, scrivendo a info@marciadelleville.it oppure recandosi nei punti vendita elencati sul sito.