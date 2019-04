Piana



Corteo contro la Bretellina a Capannori, CasaPound ci sarà: "Siamo gli unici da subito contrari"

mercoledì, 3 aprile 2019, 09:37

"CasaPound è l'unica lista in corsa per le elezioni di Capannori che si è subito espressa contro il progetto della Bretellina e del sistema viario collegato ai sottopassi ferroviari. Per questo dichiaro il mio pieno sostegno alla causa del Comitato paesano per una viabilità sostenibile e la salvaguardia del territorio, e al corteo da loro organizzato per il 18 maggio". Scrive così il candidato sindaco di CasaPound Italia, Daniele Boschi.



"Ho reso nota sin da subito la mia contrarietà al progetto dei "by pass" e della "bretellina" approvato dal comune di Capannori nel contesto dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia. Ho anche chiesto - continua Boschi - come mai, a fronte di 8 passaggi a livello carrabili soppressi, si dispongano solo 3 sottopassi carrabili e gli altri solo ciclo pedonali"."Ma non solo. Sono l'unico che si batte affinché il comune di Capannori, se necessario, usi i soldi che dovrebbe spendere con un progetto viario che ho definito elefantiaco, per un più congruo risarcimento di chi si vedrà espropriare le sue proprietà dal raddoppio RFI e dal progetto ANAS degli assi viari".



"Mi sembra di essere stato sufficientemente chiaro su come la penso e come intendo comportarmi su questo tema, al contrario degli altri miei colleghi. Per questo - conclude Boschi - aderirò anche con la mia presenza, al corteo del 18 maggio".