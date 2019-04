Piana : capannori



Detenzione di arma clandestina, nei guai simpatizzante di estrema destra

lunedì, 15 aprile 2019, 14:20

di eliseo biancalana

Un 44enne di Matraia, Mirko Marchetti, è stato arrestato sabato 13 aprile dalla polizia con l'accusa di detenere un'arma clandestina. L'operato degli investigatori è stato illustrato oggi dal dirigente della Digos Leonardo Leone nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella questura di Lucca.

Tutto è partito da una segnalazione anonima di alcuni mesi fa sulla presenza di un individuo che si sarebbe aggirato armato in zona Capannori. L'individuo sarebbe stato un frequentatore di un locale usato come ritrovo da elementi considerati di estrema destra. La Digos ha riferito di aver individuato l'uomo grazie a una seconda segnalazione che ha permesso di riconoscerlo per via di un tatuaggio. La polizia ha quindi proceduto a perquisire l'abitazione del sospettato ai sensi dell'articolo 41 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per il quale "gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro".

Nella casa è stata rinvenuta una doppietta calibro 12, smontata ma perfettamente funzionante e in buono stato di conservazione, con alcuni numeri di matricola alterati e pertanto clandestina. Sono stati inoltre rinvenuti: 11 cartucce cariche (di cui 10 in calibro 12 e una cartuccia calibro 20); circa 50 cartucce di diversi calibri; un fucile monocanna marca Beretta calibro 24 e diverse cartucce; una pistola scacciacani con relativo munizionamento; uno sfollagente telescopico di metallo e una mazza tipo baseball.

L'arresto è scattato per detenzione di arma clandestina, in base alla normativa vigente. Il magistrato ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del soggetto e ha richiesto la convalida dell'arresto al GIP del tribunale di Lucca, il quale ha fissato l'udienza per martedì 16 aprile. L'uomo è stato altresì deferito per altri reati: ricettazione per la detenzione dell'arma clandestina; detenzione illegale di un fucile non dichiarato all'autorità di PS (articolo 2 legge 895/1967) e detenzione abusiva di munizionamento (articolo 697 del codice penale).