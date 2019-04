Dodici i candidati consiglieri che affiancheranno Simona Alfani nella Lista Civica Amiamo Montecarlo

Altri articoli in Piana

sabato, 27 aprile 2019, 16:06

Un percorso pedonale in sicurezza in località Michi: lo vuole realizzare l'amministrazione D'Ambrosio per dotare il centro abitato, attualmente sprovvisto di marciapiede, di un'opera che possa garantire la fruibilità pedonale e la sicurezza dei cittadini di via del Ponte alla Ciliegia

sabato, 27 aprile 2019, 16:04

CasaPound Italia ha presentato la lista dei candidati a sostegno di Daniele Boschi a sindaco di Capannori. Una lista variegata per età e occupazione, che sarà guidata da Andrea De Luca, allenatore del Folgor Marlia

sabato, 27 aprile 2019, 15:47

I lavori partiranno la prossima settimana. L'assessore Bandoni: "Attenzione dell'amministrazione al tema della sicurezza stradale"

sabato, 27 aprile 2019, 13:56

Sarà dedicato alla fisioterapia e alla prevenzione degli infortuni il quinto e ultimo appuntamento degli incontri di formazione organizzati dal Tau Calcio Altopascionell'ambito del progetto Scuola Calcio Élite

sabato, 27 aprile 2019, 11:45

Nel pomeriggio di ieri la lista civica “Per Montecarlo Solidarietà-Ambiente-Tradizione” con candidato a sindaco Federico Carrara ha presentato la lista dei propri candidati alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio

venerdì, 26 aprile 2019, 21:56

Il sindaco Menesini "Prima era un posto per le macchine, adesso è un posto per le persone". Musica e tradizioni al centro dell'evento inaugurale con l'esibizione delle bande e dei cori del territorio e del Gruppo Storico 'Casteldurante' di San Ginese di Compito. Presenti oltre 1000 persone