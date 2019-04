Piana : altopascio



Domenica Bama sfida l'Agliana fuori casa

venerdì, 12 aprile 2019, 16:10

Bama sul parquet di Agliana domenica alle ore 18. Un match che ai fini della classifica vale solo per i padroni di casa, obbligati a vincere per mantenere la terza piazza in classifica. Ciò non di meno i rosablu dovranno entrare in campo per l'orgoglio ed il rispetto dei colori indossati, prendendo esempio da Montevarchi che domenica scorsa, senza obiettivi di classifica, ha creato non pochi grattacapi alla Novelli Band con relative pene dell'inferno per averne la meglio. Da evitare poi di ripetere la figuraccia dell'ultima giornata di regular season della stagione scorsa, quando un Bama già salvo venne letteralmente asfaltato da un già retrocesso Pontedera. Fatta questa premessa è ovvio che i ragazzi di Mannelli avranno motivazioni maggiori ed in caso di vittoria, ironia della sorte, affronterebbero nei playoff proprio gli altopascesi. Ultima giornata in contemporanea dove per molte squadre, il Bama non è fra queste, sarà obbligatorio disputare il match ed in seguito consultare il web per vedere i risultati dagli altri campi. Per Cappa e soci sarà quindi un'occasione per rodare il motore in attesa dell'inizio dei play - off, previsto per il 28 aprile. Il tutto compatibilmente con l'esigenza di dare spazio a tutti gli effettivi del roster.