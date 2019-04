Due nuovi agenti nella polizia municipale

Altri articoli in Piana

mercoledì, 10 aprile 2019, 15:54

E' quanto afferma Giordano Del Chiaro, consigliere comunale e Presidente di Legambiente Capannori in risposta al 'Comitato per una viabilità sostenibile e la salvaguardia del territorio'

mercoledì, 10 aprile 2019, 15:08

La storia di Ada Colau, occupante di case eletta nel 2015 sindaca di Barcellona, sarà al centro dell’incontro in programma sabato 13 aprile alle ore 16.30 nella sala consiliare in piazza Aldo Moro a Capannori. A parlarne sarà Steven Forti, docente di storia presso l’Università autonoma di Barcellona

mercoledì, 10 aprile 2019, 14:51

E' in dirittura di arrivo l'affidamento dei lavori per il completamento della pista ciclabile Capannori-Lucca. Proprio in questi giorni, infatti, l'Ente di piazza Aldo Moro, capofila del progetto, sta ultimando le procedure. Dopo Pasqua si tornerà quindi all'opera ad Antraccoli e nella frazione capoluogo per portare a termine il collegamento...

mercoledì, 10 aprile 2019, 14:02

L’assessore Cecchetti: “Un importante progetto rivolto a cittadini che desiderano migliorare la qualità della propria vita con un nuovo modo di abitare la casa prendendosi cura, oltre che di sé, degli altri e dell’ambiente che li circonda”

martedì, 9 aprile 2019, 16:23

Prosegue l’installazione dei defibrillatori sul territorio comunale. Un apparecchio salvavita stamani (martedì) è stato posizionato in via dei Pieroni a Gragnano, all’esterno della scuola primaria grazie alla collaborazione fra Comune di Capannori e Mirco Ungaretti Onlus e alla donazione di Francesca Torregiani in memoria del padre Ferruccio

martedì, 9 aprile 2019, 15:37

Ad aprire il concerto saranno i tre finalisti del contest giovanile Artèmica. La kermesse musicale quest'anno si svolgerà in un'unica giornata visto che il 1° maggio cade in un giorno infrasettimanale e in una piazza Aldo Moro completamente nuova e quindi più bella e fruibile grazie agli importanti lavori di...