È "Amiamo Montecarlo" la lista per Alfani sindaco

venerdì, 5 aprile 2019, 14:29

di eliseo biancalana

È "Amiamo Montecarlo" il nome della lista civica che sostiene la candidatura di Simona Alfani a sindaco del piccolo comune della Piana. Alfani ha riunito con sé le diverse anime del centrosinistra locale.

"Vogliamo che la sinistra sia unita per amministrare bene Montecarlo" ha detto la candidata durante la conferenza stampa che si è svolta a la "Piccola Enoteca". Ad affiancare Alfani erano presenti Franco Franceschini e Francesco Del Buono del PD, Gabriele Martinelli del Partito Socialista e Marco Pallini, il cui nome era circolato come possibile candidato a sindaco.

"Era inutile fare due liste speculari" ha detto Pallini, che ha sostenuto di aver fatto un passo indietro per favorire l'unità delle sinistre. Soddisfazione per l'intesa raggiunta è stata espressa dagli esponenti dem e dal rappresentante dei socialisti. Ancora in definizione la lista dei candidati, ma è stata data per sicura la presenza del consigliere uscente Francesco Capocchi.

Alfani ha inoltre elencato quelle che sono le priorità del suo programma: il sostegno al sociale, la sicurezza, l'attenzione alle frazioni e i parcheggi. La candidata sta portando avanti una campagna di ascolto del territorio: il 26 aprile incontrerà gli elettori all'ex chiesa di San Salvatore.