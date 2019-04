Piana



È Luca Piattelli il direttore artistico di Wella per gli hairstyling del Lucca Film Festival

giovedì, 11 aprile 2019, 08:40

L'affermato hair stylist e imprenditore toscano titolare di uno dei più grandi e rinomati saloni di bellezza oggi partner di Wella, curerà il look di vip, celebrities e attori della settima edizione del festival e consegnerà un prestigioso premio alla star protagonista dell'evento. Il noto hair stylist toscano Luca Piattelli, che ha creato uno dei saloni di bellezza più grandi d'Italia, oggi partner di Wella, sarà il direttore artistico per gli hair-look delle celebrities che vedremo sfilare nel centro storico di Lucca in occasione della nuova rassegna cinematografica: Joe Dante, Mike Garris, Michel Ocelot, Philip Gröning, e il tanto atteso Rutger Hauer.



Il Festival di fama internazionale è avvenimento di punta del nostro territorio e si svolgerà nel centro della città da sabato 13 a domenica 21 aprile. Oltre alla premiazione del miglior Cortometraggio e Lungometraggio da parte di una giuria autorevole del mondo cinematografico e accademico, l'evento non mancherà di momenti collaterali coinvolgenti che tra proiezioni, mostre, convegni e concerti richiameranno un folto pubblico di appassionati cinefili oltre ad esperti del settore. Culmine del festival sarà come da tradizione EffettoCinemaNotte, l'evento conclusivo più importante che nella nuova edizione celebra l'anno di Blade Runner: il film di Ridley Scott che interpretò il racconto di Philip Dick scritto nel 1968 che ambientava infatti nel futuro un immaginario 2019 con uno scenario che oggi ritroviamo incredibilmente simile a quello attuale. Tutta la Piazza San Michele si trasformerà in un grande set cinematografico allestito con le scenografie più suggestive del celebre film e animato da personaggi cyberpunk.



L'ospite più atteso sarà Rutger Hauer, il protagonista-autore del celebre monologo "Lacrime nella Pioggia" improvvisato di sua iniziativa durante le riprese del film, che presiederà l'evento del 20 aprile presso il Loggiato Pretorio come ospite d'onore con un look curato personalmente da Luca Piattelli. Ad arricchire e completare il programma della giornata anche le coinvolgenti performance con le quali le più importanti compagnie teatrali locali stupiranno il vasto pubblico reinterpretando le scene mitiche di celebri film. Tutte le acconciature degli attori verranno realizzate dagli hairstylist Wella con la direzione artistica di Piattelli. Ma il momento di grande spettacolo sarà preceduto da una serata particolarmente emozionante: il 19 aprile alle 20.30, Il Lucca Film Festival ha infatti organizzato una serata di Gala con red carpet dedicata a Rutger Hauer che riceverà oltre al Premio alla Carriera anche il prestigioso Premio Wella direttamente consegnato dal Direttore artistico Hair-look Luca Piattelli sul palco del Cinema Astra in Piazza del Giglio: "Essere chiamato a ricoprire il ruolo di direttore artistico per gli hairstyling del Lucca Film Festival" dichiara Luca Piattelli "è per me un prestigio immenso, ma prima di tutto un vero orgoglio. Da sempre credo fermamente nelle potenzialità del nostro territorio, al quale ho dedicato ogni giorno della mia carriera in qualità di hairstylist, ma ancor più come imprenditore, verso una visione di sviluppo e valorizzazione dei suoi punti di forza. Sarà un grande onore per me contribuire a creare gli hair look dei protagonisti di questo Festival, sia per una questione professionale, perché occuparsi dell'immagine di registi e attori di fama internazionale in un evento così importante è estremamente gratificante ed un grande traguardo personale. Ma anche per una questione affettiva, in quanto Blade Runner è un film icona della mia generazione e contribuire a ricreare l'atmosfera del set, replicando per gli attori che animeranno la serata il look dei protagonisti del film, sarà sicuramente emozionante e coinvolgente quasi come fare un viaggio indietro nel tempo. Poter poi conferire un premio importante al grande Rutger Hauer e realizzare personalmente il suo look nella serata conclusiva dell'evento sarà per me come vivere un sogno ad occhi aperti."



Luca Piattelli è un imprenditore toscano di successo, affermato hair stylist, fashion designer e fondatore del brand che porta il suo nome. Insieme alla moglie Katia Carmignani, hair stylist che condivide con lui anni di esperienza e le stesse passioni per il mondo del beauty, ha creato uno dei Saloni di bellezza, più grandi d'Italia, oggi partner di Wella, una realtà unica nel suo genere che offre molteplici servizi per i capelli, la cura del corpo e il benessere della persona. Alla base del successo di questa attività c'è il metodo Piattelli: una consulenza personalizzata che offre soluzioni mirate in base alle esigenze specifiche di ogni cliente e trattamenti che si avvalgono sempre di prodotti e tecniche innovative. Non a caso Il Salone è anche sede della Luca Piattelli Academy, istituto di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Toscana, vivaio dei nuovi talenti dell'hairstyling. Luca Piattelli è oggi anche un brand fashion rivenduto all'estero, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, con accessori pensati e disegnati dal suo fondatore che mette sempre la donna al centro di ogni sua creazione come la sua collezione di borse e e altre novità presto in arrivo.