Ecco i 24 candidati della lista civica “Luca Menesini sindaco”

lunedì, 15 aprile 2019, 14:02

La lista civica si chiama “Luca Menesini Sindaco” ed è composta da 24 persone (13 uomini e 11 donne) che ritengono che alle elezioni comunali del 26 maggio la persona abbia più importanza dei partiti, e che Luca Menesini abbia dimostrato in questi anni da sindaco di essere la persona giusta, perché onesto, serio e uno su cui i cittadini possono contare.

Accanto alla stima e alla fiducia in Menesini, il filo conduttore fra questi candidati sono anche i temi su cui l'amministrazione comunale si è contraddistinta in questi anni: vogliono infatti che argomenti come l'attenzione all'ambiente, la cura delle piccole cose e il decoro nei paesi, la sicurezza stradale, il turismo, l'inclusione sociale, la sanità, in particolare quella territoriale, e la scuola rimangano temi al centro dell'azione amministrativa del Comune.

“Luca Menesini Sindaco”, quindi, è la lista civica che porta il nome stesso del candidato sindaco ed è una lista trasversale, capace di attrarre persone con sensibilità e storie differenti che riconoscono la buona amministrazione che in questi anni c'è stata a Capannori.

In ordine alfabetico, questo i candidati della lista: Luca Baldaccini, 27 anni, di Lunata, studente universitario alla facoltà di agraria; Damiana Barsotti,47 anni, di Massa Macinaia, infermiera e responsabile della sezione di Lucca dell'associazione italiana familiari e vittime della strada; Gigliola Biagini, 67 anni, di San Giusto di Compito, medico di famiglia da poco in pensione; Chiara Bini, 40 anni, di Capannori, project manager; Francesco Borelli, 32 anni, di Gragnano, impiegato tecnico nel settore energia; Gianni Campioni, 20 anni, di Camigliano, studente universitario alla facoltà di giurisprudenza; Lorella Cruschelli, 60 anni, di Capannori, biologa all'ospedale di Lucca; Maria Lucia Di Blasi, 45 anni, di Lammari, avvocato; Elisa Gai,43 anni, di Lucca, medico specialista; Veronica Giannini, 32 anni, di Capannori, psicologa; Giuseppe Giorgi, 53 anni, di San Giusto di Compito, libero professionista; Iacopo Giribon, 22 anni, di Segromigno in Monte, studente universitarioalla facoltà di psicologia chimica; Pio Lencioni, 74 anni, di San Colombano, pensionato; Linda Lorenzetti, 52 anni, diSegromigno in Monte,guida turistica e insegnate di inglese; Annalisa Mati, 47 anni, di Lammari, ingegnere elettronico; Lucia Micheli,43 anni, di Capannori, manager d'azienda nel settore cartario; Luca Pesi 49 anni, di Marlia, impiegato nel settore commerciale; Stefania Picchi 45 anni, di Marlia, educatore e operatore sociale; Fabio Pollastrini, 70 anni, di San Gennaro, artigiano adesso in pensione; Roberto Quilici, 54 anni, di Marlia, benzinaio; Ezio Riolo, 35 anni, di Paganico, operaio; Franco Antonio Salvoni, 68 anni, di Lunata, medico di famiglia; Adriano Tocchini, 45 anni, di Castelvecchio di Compito, artigiano; Francesco Turzi, 36 anni, di Santa Margherita, responsabile amministrativo.