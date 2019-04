Piana



Elezioni Capannori: sabato raccolta firme lista CasaPound

giovedì, 4 aprile 2019, 08:41

CasaPound Italia comunica che sabato 6 aprile, dalle 15 alle 19, sarà possibile firmare presso la sede di Marlia la lista in appoggio al candidato sindaco Daniele Boschi. La sede si trova in via della Chiesa 24 a Marlia e possono firmare le persone maggiorenni residenti a Capannori, che non abbiano già firmato per altre liste.

"Mettere la firma - dice Daniele Boschi - significa dare la possibilità alla lista di partecipare alla competizione elettorale, e garantire così ai capannoresi una scelta in più per il voto del 26 maggio. CasaPound si è contraddistinta in questi anni per un grande lavoro su tutto il territorio nazionale, applicando il volontariato alla politica attraverso attività autofinanziate. La nostra lista sarà composta da uomini e donne che incarnano questo spirito, a prescindere dalla propria età o professione".



"Nonostante a Capannori la sede sia stata aperta solo da qualche mese - conclude Boschi - si tratta di una presenza importante, dove trovano spazio varie attività fra cui la raccolta alimentare con cui CasaPound aiuta oltre cinquanta famiglie lucchesi in difficoltà. Un'attività, questa come le altre, che viene portata avanti in modo autofinanziato ogni giorno, e non solo sotto elezioni".