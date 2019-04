FdI: "Non si convoca un consiglio comunale ad orari improponibili. Capannoresi sempre informati a fatti compiuti"

Altri articoli in Piana

Dopo il consiglio comunale di Lucca di ieri aperto all'esposizione dei rappresentanti dell'ANAS sugli Assi Viari e aperto al pubblico, interviene il candidato sindaco di CasaPound, Daniele Boschi: "Non si può più andare avanti con assemblee e incontri in cui c'è sempre un soggetto assente che può usare a proprio...

C'è anche la firma di tanti giovani talenti del Tau Calcio Altopascio nelle imprese che le varie selezioni toscane stanno compiendo in Lazio dove in questi giorni si sta svolgendo il Torneo delle Regioni. Sia la categoria Allievi sia i Giovanissimi oggi (17 aprile) hanno centrato le semifinali, battendo rispettivamente...

C'è anche “+ Capannori” alle elezioni del 26 maggio prossimo per sostenere la riconferma del sindaco Luca Menesini come primo cittadino di Capannori. Una lista sostenuta da +Europa e da persone di profilo civico impegnate per i temi della sostenibilità del territorio di Capannori e dell’Europa unita

Simona Alfani candidata a sindaco con la Lista Civica Amiamo Montecarlo risponde all'articolo dell'amministrazione Fantozzi in merito ai lavori per le aree di sosta e transito nel centro storico

Fare della marcia delle Ville un evento sempre più sostenibile ed accessibile a tutti. Questi gli obiettivi per la 43^ edizione della corsa non competitiva che, in programma per domenica 28 aprile, ha già visto, dei 20 mila pettorali disponibili, la vendita di 15 mila numeri

Si rinnova e diventa più confortevole e sicuro il parco giochi di via Fossanuova in Padule, già intitolato alla memoria di Margherita Tocchini, la bimba 12enne tragicamente scomparsa nel 2014 a seguito di un incidente stradale avvenuto a poche centinaia di metri di distanza