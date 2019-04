Fine settimana dedicato alla pulizia dai rifiuti di San Ginese e di un'area del Monte Serra

Altri articoli in Piana

giovedì, 11 aprile 2019, 13:01

Il cantiere si sposta da via di Badia a via della Pieve. Interventi per migliorare la qualità del servizio e risolvere alla radice il problema dei guasti. Termine lavori entro l’estate

giovedì, 11 aprile 2019, 12:53

Fratelli d'Italia- Capannori interviene in appoggio al Comitato per una Viabilità Sostenibile e la Salvaguardia del territorio in seguito a una lettera mandata a Legambiente sulla viabilità accessoria

giovedì, 11 aprile 2019, 12:44

Un programma condiviso nasce dal confronto e, proprio per stilare il piano di lavoro per i prossimi cinque anni, sabato 13, a partire dalle 15, al Comitato elettorale di Luca Menesini, in via Pesciatina a Lunata, è in programma un evento collettivo al quale sono invitati a partecipare i cittadini...

giovedì, 11 aprile 2019, 12:15

Sono in tanti coloro che finora si sono rivolti allo sportello comunale istituito a servizio dei cittadini di Capannori interessati dal progetto dell'asse nord-sud del sistema tangenziale lucchese. Sono infatti circa 60 le persone ricevute nei primi quattro pomeriggi di apertura dello sportello attivato lo scorso 28 marzo, che fornisce...

giovedì, 11 aprile 2019, 12:07

Tra i molti fronti sui quali è costantemente impegnata l'amministrazione Fornaciari c'è quello della sicurezza idraulica. È di questi giorni la notizia, molto attesa da diverse famiglie del Padule, dell'imminente ripristino del muro in corte Andreotti, sulla sponda del rio Fossanuova, crollato a seguito dell'alluvione del 2016

giovedì, 11 aprile 2019, 11:42

Proseguono le letture per bambini nell'ambito della rassegna 'Le emozioni che muovono il mondo'. Sabato 13 aprile dalle ore 10.30 alle ore 11.30 nell'auditorium Pardi del polo culturale Artémisia si terranno letture per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie sul tema della rabbia a cura dei...