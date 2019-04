Piana : capannori



Fisco, la proposta di Bartolomei: "Riduzioni o esenzioni dai tributi comunali per chi svolgerà lavori di pubblica utilità. Anche a Capannori il baratto amministrativo"

lunedì, 15 aprile 2019, 14:45

"Un Comune non più sanguisuga ma veramente vicino alle famiglie e a tutte quelle persone o associazioni che hanno difficoltà economiche e non sono in grado di pagare le tasse. È questo che vogliamo se i Capannoresi sceglieranno il Centrodestra al governo di Capannori". Salvadore Bartolomei, candidato sindaco del Centrodestra, lancia una importante misura in tema di fisco: il baratto amministrativo. "Si tratta – spiega Bartolomei – della possibilità offerta a cittadini e associazioni di beneficiare di importanti riduzioni o esenzioni sui tributi comunali in cambio di prestazioni relative a interventi di riqualificazione del territorio. Un modo, in pratica, attraverso cui il Comune non solo si dimostra vicino ai cittadini ma li spinge ad accrescere la loro attenzione al territorio e li gratifica".

"I Comuni, grazie al decreto Sblocca Italia di questo governo – spiega Salvadore Bartolomei – possono deliberare in questa materia. Gli interventi che cittadini e associazioni potranno realizzare riguardano pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade, tutti interventi di decoro urbano, recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni". "Tutto questo – prosegue Bartolomei – consentirà insomma a chi è in difficoltà di saldare il proprio debito con l'amministrazione comunale. Abbiamo già realizzato una bozza di regolamento, sul modello di altre città governate dal Centrodestra, e sarà fra le prime deliberazioni che metteremo in atto una volta al governo di Capannori".