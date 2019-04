Piana : capannori



Fratelli d'Italia inaugura la sua sede a Capannori

giovedì, 4 aprile 2019, 14:09

E' prevista per sabato 6 aprile alle 11.30 l'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia di Capannori.

In vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio, il gruppo politico del partito a firma Giorgia Meloni ha scelto di ufficializzare l'apertura della sede in Via Romana 209, anche se è già viva e operativa da oltre un anno.

L'iniziativa di inaugurazione, alla quale parteciperanno l'Onorevole di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi, il Segretario Provinciale Marco Chiari e il candidato Sindaco di Capannori Salvadore Bartolomei, sarà inoltre l'occasione per annunciare le linee programmatiche del partito, alla soglia delle elezioni comunali ed europee.

"Dobbiamo stare vicino alle persone e per farlo non c'è modo migliore che avere un luogo fisico in cui accoglierle - afferma il Segretario Provinciale Chiari. Vogliamo che diventi un punto di riferimento per tutti i cittadini di Capannori, dove potersi incontrare e discutere, un luogo accogliente ed aperto a tutte le sollecitazioni che provengono dall'esterno. Pensiamo che la sede che abbiamo scelto - conclude Chiari - per la sua collocazione e per la sua

dimensione, possa consentirci di esprimere e valorizzare al meglio tutte le nostre potenzialità".