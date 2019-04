Piana



Gs Lammari in grande spolvero in gare nazionali nel Veneto e Lombardia

martedì, 30 aprile 2019, 09:35

Gs Lammari, una domenica sugli scudi in competizioni nazionali sia nel femminile che nel maschile. Nella giornata di domenica 28 aprile, gli atleti della società lammarese hanno infatti, ottenuto ottimi risultati in Veneto, Lombardia.

A Padova, alla 20^ edizione della maratona, l’amaranto lammarese era presente con: Claudia Marietta, al rientro in grandi competizioni dopo un lungo e fastidioso stop, che ha chiuso la gara in 2h58’54” tagliando il traguardo in una grande posizione come 7.a assoluta e seconda delle italiane, sempre alla Padova Marathon ma nella “mezza”, l'ugandese Juliet Chekwel, tesserata per il Gs L ammari, si è aggiudicata il primo gradino del podio femminile con un grande tempo di 1h10’8” (9° tempo assoluto nella classifica generale) migliorando di più di 5 minuti il record femminile sulla distanza di 21,0975 chilometri di questa manifestazione sportiva, piazzandosi davanti alla grande atleta azzurra e plurimedagliata Sara Dossena che ha chiuso in 1h10’54”.

In terra lombarda alla “9^ Sarnico Lovere Run”, corsa unica nel suo genere perché si svolge sulla strada che costeggia il lago d’Iseo, al nastro di partenza della gara di 25 km. tre atleti per i colori amaranto: Elena Martignani che ha chiuso al 17° posto nella categoria Sf 45, con un ottimo 2h02’37” e la coppia Massimo Manzoli 2h07’07”e Chiara Carmignani 2h44’11”.

Da segnalare infine che nella gara disputatasi nel giorno di “pasquetta” valida per il 47° Trofeo Pilade Cinquini a Strettoia (Pietrasanta), Rosella D'Arata si è aggiudicata il terzo posto del podio nella categoria “G 45-99”.