Housing sociale di Tassignano, incontro con i cittadini

sabato, 13 aprile 2019, 13:29

Lunedì 15 aprile alle 21 nei locali parrocchiali di Tassignano si svolgerà l'incontro aperto a tutti i cittadini interessati a far parte del progetto per l'inserimento nei sei alloggi di housing sociale in corso di realizzazione nell'ex canonica. Da lunedì fino al 3 giugno è infatti aperto il bando con cui si può presentare la propria manifestazione di interesse.



L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Casa Lucca nell'ambito del più ampio progetto "Abitare Collaborativo" improntato al recupero edilizio ai fini di housing sociale, e vede un importante cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e un cofinanziamento di tutti gli soggetti coinvolti, sia pubblici sia privati, fra cui Comune di Capannori e parrocchia di Tassignano insieme con l'Arcidiocesi di Lucca (ufficio pastorale Caritas).



Per ulteriori informazioni: Fondazione Casa (tel. 393/9309029 info@fondazionecasalucca.it, Ufficio casa Comune di Capannori (tel 0583/428441, sportellocasa@comune.capannori.lu.it).