Il Basket Femminile Porcari con tre squadre al Torneo di Pasqua a Pesaro

martedì, 16 aprile 2019, 10:20

Il Basket Femminile Porcari di nuovo protagonista al Torneo di Pasqua a Pesaro, una manifestazione che ormai da anni fa parte del calendario della società gialloblu e che ha riservato sempre molte soddisfazioni.



Sono tre le formazioni della società delle Suore Cavanis che nei prossimi giorni, da venerdì 19 a lunedì 22, saranno impegnate nei diversi impianti dove si svolge il torneo organizzato dall’Olimpia Basket Pesaro: si tratta dell’Under 18, dell’Under 14 Gold e della squadra Esordienti 2007-2008.



Tutto è stato definito nei dettagli dalla dirigenza gialloblu e l’obiettivo è quello di vivere quattro giorni all’insegna dell’amicizia, dello scambio di esperienze, dell’incontro con ragazze che provengono da tutta Italia. Un modo per far crescere le giovani atlete in campo e fuori in quella che è una vera kermesse della pallacanestro giovanile femminile in Italia.



L’Under 18, guidata da Simone Taddei, è stata inserita in un girone di cui fanno parte anche Alpo Galoprete, Opsa Bresso e Bf Milano “gold”. Primo impegno venerdì alle 17.45 contro Alpo. Ecco il gruppo: Alessia Marcucci, Giulia Da Prato, Silvia Del Carlo, Elena Tocchini, Viola Bartoli, Chiara Granata, Irene Del Frate, Bianca Vasilache, Ramona Fusco, Emma Manzoli, Francesca Donatini, Alessia Donatini, Sara Giuliani.



L’Under 14 Gold, guidata da Francesca Salvioni, fa parte di un gruppo con Pro Patria, Faenza Basket Project e Gattamelata Airballs. Prima sfida venerdi alle 19.30 contro Pro Patria. Ecco il gruppo: Isabel Bianchi, Sara Melchino, Valentina Diroma, Ginevra Stefani, Margherita Terbraake, Giulia Marsili, Emma Uberti, Agata Spitaletto, Giulia Cavalzani, Aurora Giorgetti, Michela Veroni.



La squadra Esordienti, guidata da Rossana Sciandra e Adele Fanucchi, si trova in un girone con Futurosa Trieste, Sanga Milano e Florence. Primo match venerdì alle 19.30 contro Futurosa Trieste. Ecco il gruppo: Rihab Souaba, Camilla Tovani, Elisa Luporini, Romina Tasha, Alessia Preda, Keila Obioha, Bianca Marsili, Aurora Cattani, Martina Giori, Sara Bianchi, Sara Di Giulio, Rachele Martinelli, Es Salih Nada.

Dopo la fase a gironi, ci saranno semifinali e finali per determinare le varie posizioni.