Il consiglio comunale ha espresso parere contrario al progetto definitivo dell'asse nord-sud del sistema tangenziale lucchese

giovedì, 18 aprile 2019, 15:41

Il consiglio comunale nella seduta di questa mattina (giovedì) ha espresso parere contrario al progetto definitivo dell'asse nord-sud del sistema tangenziale lucchese realizzato da Anas approvando una apposita delibera che ha ricevuto i voti favorevoli della maggioranza (Pd, Capannori 2020, I Moderati, Scelta Popolare) e del consigliere comunale Pio Lencioni, l'astensione del capogruppo dell'Udc Paolo Rontani e del consigliere Alberto Paradisi, il voto contrario di Forza Italia, Alternativa Civica Centrodestra Capannori e Energie per l'Italia. Assente il Movimento 5 Stelle.

“Ringrazio la maggioranza per avere espresso compattamente parere contrario a quest'opera fatta con i piedi che deturpa il nostro territorio e non risolve i problemi del traffico nella Piana - dice il sindaco Menesini -. Siamo infatti di fronte ad un'opera viaria che non toglie i Tir dal viale Europa di Marlia e Lammari, non rispetta i Laghetti di Lammari e utilizza via Domenico Chelini come asse per raggiungere il casello autostradale del Frizzone tagliando a metà il territorio e rovinando la vita ai centri abitati di Capannori, Tassignano, Paganico e Santa Margherita. Con noi via Domenico Chelini non sarà mai un braccio degli assi viari, non saranno deturpati i Laghetti di Lammari, non saranno realizzate sopraelevate di 9 metri e non si creeranno danni a livello idrogeologico".

Secondo l'amministrazione comunale sono tre i maggiori punti critici del progetto Anas: a San Pietro a Vico, dove l'asse viario non intercetta tutto il traffico di mezzi pesanti che parte dalla zona industriale del posto e che mette in circolo circa 400 Tir al giorno; i pochi strumenti di mitigazione utilizzati nella zona dei Laghetti di Lammari; l'utilizzo come asse viario di via Domenico Chelini, quando invece secondo l'amministrazione comunale i Tir dovrebbero andare al Pip di Carraia e al casello autostradale del Frizzone utilizzando la via del Rogio (che così diventa via regionale e quindi finalmente adeguata al carico di mezzi pesanti che deve sostenere).

Domani la delibera con la quale l'amministrazione Menesini rispedisce al mittente il progetto degli assi viari di Anas sarà inviata alla Regione Toscana che esprimerà un parere sul progetto una volta sentiti i Comuni coinvolti, ovvero Lucca e Capannori.

"Se e un'opera si vuole fare - conclude Menesini - si fa in accordo con la comunità che la deve in parte ospitare”.