Piana



Il Pd di Capannori presenta la propria lista a sostegno della candidatura di Luca Menesini

sabato, 20 aprile 2019, 15:13

Ha vent'anni e molto entusiasmo il più giovane candidato delle liste a sostegno della candidatura a sindaco di Luca Menesini ed è uno dei 24 candidati che compongono la lista del Partito democratico, all'interno della quale ci sono anche personaggi di spicco della politica capannorese, come la vicesindaco Silvia Amadei, le assessore Lia Chiara Micciché e Ilaria Carmassi, il capogruppo del Pd, Guido Angelini e la segretaria del Pd e consigliera comunale, Silvana Pisani. Una lista rappresentativa di ogni fascia d'età, ma anche ogni frazione del comune di Capannori, in modo che le istanze di ogni angolo del territorio siano rappresentate al meglio.

«Quello che vogliamo proporre – affermano i candidati del Pd – è un programma da realizzare in 5 anni per continuare a migliorare Capannori». Tanti i temi toccati: innanzi tutto delle proposte per un Piano urbano della mobilità sostenibileche passa da un trasporto scolastico gratuito per tutte le scuole primarie e dell'infanzia del Comune, dalpotenziamento del trasporto pubblico locale e dall'equiparazione delle tariffe a quelle urbane.

«E' per noi molto importante, poi, riuscire a promuovere un trasporto delle merci su ferrovia – affermano – ed è nota la nostra posizione contraria al Sistema tangenziale così come progettato dall'Anas».

Sostanziale, poi, il potenziamento dei presidi socio-sanitari sul territorio e l'adeguamento delle strutture destinate ai ricoveri post-ospedalieri. «Riteniamo – illustrano i candidati –, inoltre, fondamentale proseguire con gli investimenti in lavori nei plessi scolastici capannoresi, così come non si può non potenziare il sostegno alle persone giovani e a quelle che vivono periodi di difficoltà a causa di problemi economici o di salute, mentre sul fronte dell'urbanizzazione, riteniamo importante che si proceda sia con l'attuazione di un piano di manutenzione permanente delle strade del comune, sia con un sostanziale miglioramento dell'illuminazione stradale, avvalendosi anche delle nuove tecnologie volte al risparmio energetico».

Oltre ad attività e iniziative legate alla promozione turistica del territorio e alla riqualificazione e valorizzazione delle singole frazioni che compongono il territorio comunale, il Pd ritiene importante concentrarsi sulla sicurezza. «Per 'sicurezza' – dicono – intendiamo sia quella legata alla lotta alla criminalità, sia quella del territorio. In particolare, a nostro avviso è necessario potenziare il corpo dei Vigili urbani, facendo così in modo che vi sia un maggiore controllo, grazie a una più puntuale presenza della Polizia municipale, mentre per la 'sicurezza del territorio' intendiamo impegnarci affinché vi sia un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'asfalto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale delle strade».

Questi i candidati della lista del Partito democratico che sostiene la candidatura di Luca Menesini:

Silvia Amadei (53 anni) vicesindaca e titolare delle deleghe all'Urbanistica, alla Cultura e alla Promozione dell'uguaglianza sociale; Lia Chiara Micciché (43 anni), assessora nella giunta Menesini con le deleghe alla Sicurezza urbana, Politiche sociali, Lavoro, Innovazione tecnologica, Politiche per lo sviluppo economico e Politiche giovanili; Ilaria Carmassi (39 anni), assessora con deleghe al Bilancio, Aziende partecipate, Osservatorio della Pace e Servizi al cittadino;Guido Angelini (69 anni) capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale; Silvana Pisani (57 anni) consigliera comunale e segretaria del Pd capannorese; Dario Bessi (38 anni); Andrea Celli (51 anni); Yuri Mattei (22 anni) segretario provinciale dei Giovani Democratici; il consigliere comunale Davide Del Carlo (27 anni); il consigliere comunale Giordano Del Chiaro (29 anni) consigliere comunale; Christian Di Nardo (19 anni); Barbara Durante (56 anni); Federico Gheri (23 anni); la consigliera comunale Rossana Giusfredi (61 anni); Roberto Lenci (58 anni); la consigliera comunale Laura Lionetti (30 anni); Nicola Luporini (46 anni); Giancarlo Marchi (56 anni); Francesco Nutini (28 anni); Luca Pasquini (58 anni); il consigliere comunale Mauro Rocchi (74 anni); Maria Pia Rosi (57 anni);Sandra Scatena (65 anni); Alessandro Sebastiani (42 anni).