Piana



Il salto della quaglia

martedì, 16 aprile 2019, 15:27

di aldo grandi

Indro Montanelli era solito dire che soltanto gli stupidi non cambiano mai idea e noi ne conveniamo, ma in politica, a volte, la coerenza non è un difetto, anzi. Proprio l'altro giorno Luca Menesini, attuale sindaco di Capannori e candidato per il secondo mandato alle elezioni amministrative di fine maggio, ha presentato la sua lista civica. Tra i candidati, anche l'avvocato Maria Lucia Di Blasi, 45 anni, di Lammari. Ebbene, nessun problema, salvo che qualcuno è rimasto sorpreso di come la signora Di Blasi da fervente ammiratrice di Matteo Salvini e della Lega fino a pochi mesi fa, abbia scelto, poi, di candidarsi nelle file di una lista civica a sostegno di Luca Menesini che, con la Lega e Salvini, non solo non ha niente da spartire, ma, addirittura, è il suo esatto contrario.

Certo, ripetiamo, ognuno è libero di cambiare opinione, ma sulla pagina facebook di Maria Lucia Di Blasi sono ancora bene in evidenza gli scatti che la immortalano aficionada almeno fino a gennaio 2019 del ministro dell'Interno e, ultimamente, candidata a sostegno di Menesini impegnata nella sua campagna elettorale con tanto di scatto fotografico in compagnia del presidente della Provincia.

Ma non è tutto. La candidata Di Blasi risulta tutt'ora essere iscritta alla Lega come sostenitrice e a partire dal luglio 2018.