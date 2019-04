Piana : montecarlo



Il saluto alla cittadinanza del sindaco Vittorio Fantozzi all’ultima seduta di consiglio comunale del mandato

martedì, 30 aprile 2019, 14:47

Ultima seduta di consiglio comunale a Montecarlo per il Sindaco Vittorio Fantozzi che chiude, così, il secondo mandato ed un lungo percorso avviato nel 2009. Al termine della seduta consiliare di martedì 30 aprile, che ha visto l'approvazione del bilancio consuntivo del 2018 con un risultato positivo pari a 306 mila 149 euro, il primo cittadino, indossando la fascia tricolore, ha rivolto un breve e sentito saluto e ringraziamento alla cittadinanza (il video dell'intervento è sulla pagina ufficiale Facebook del Sindaco):

"Il resoconto di questi anni di mandato nel ruolo di Sindaco è anche una cronaca quotidiana del tempo trascorso assieme sotto il cielo di Montecarlo. In questo decennio di crisi, di innovazioni e cambiamenti abbiamo condiviso tutto, dalle giornate buone a quelle meno buone, i momenti di festa e le ore tristi, i traguardi raggiunti e le sfide lanciate al nostro avvenire come comunità facendo sempre, tutti insieme, di ogni meta una partenza.

È questa la chiave di lettura, il segreto, di questi lungo cammino compiuto da Montecarlo: il fare assieme avendo la nostra comunità ed il nostro territorio come unico riferimento, senza fermarsi, senza arrendersi, senza mai sottrarsi alle proprie responsabilità, rispettando gli impegni presi pubblicamente e tenendo fede al giuramento personale prestato innanzi alla cittadinanza.

Soltanto forti di questa consapevolezza si ha l'umiltà necessaria anche per scusarsi di quanto, pur avviato, non si è riusciti a completare per quelle oggettive difficoltà di contesto, sopratutto economico finanziario, che ci hanno imposto sempre di anteporre ogni attenzione e risorsa alla sicurezza ed al mantenimento del patrimonio pubblico, scolastico in primis, rispetto a quelle linee di mandato che pure ne prevedevano la manutenzione in forma ordinaria.

Nel prendere commiato dalla carica di Sindaco mi sento in dovere di rivolgere un ringraziamento a tutta la cittadinanza, al personale dipendente del Comune, ad ogni cittadino e ad ogni associazione per il supporto insostituibile ricevuto, in critica come in collaborazione, fiero di lasciare una Montecarlo in condizioni migliori, rispetto al momento della mia nomina, dove niente e nessuno è stato lasciato indietro.

Il mio più alto saluto è rivolto, invece, ai tanti montecarlesi che oggi riposano all'ombra di Vivinaia con i quali ho avuto il privilegio di camminare e lavorare per Montecarlo ma, sopratutto, di crescere come uomo e come cittadino italiano".

Vittorio Fantozzi, dopo un mandato come assessore comunale, è rimasto alla guida del Comune per due mandati consecutivi alla testa di coalizione civica ricevendo nel 2009 il 66,7% dei consensi, percentuale poi bissata nel 2014 raggiungendo il 69,03%.

Al plauso di tutto il consiglio comunale sono seguiti altri interventi dei consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione che hanno voluto congedarsi richiamando, dai banchi di maggioranza come di opposizione, il clima di rispetto che ha contraddistinto, anche nei momenti di più serrato confronto, l'intera durata del mandato.