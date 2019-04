Piana : altopascio



Il sottopasso della discordia

martedì, 30 aprile 2019, 23:24

di cinzia guidetti

Alla fine dell'ultimo consiglio comunale la maggioranza e la minoranza avevano concluso la seduta annunciando che si sarebbero trovati d'accordo sul sottopasso con "una soluzione comune per il bene di Altopascio e dei cittadini", ma durante il consiglio comunale di oggi sono state portate alla luce le idee che non hanno fatto trovare una soluzione unitaria.

La minoranza ha chiesto di subordinare la realizzazione del sottopasso alla realizzazione della circonvallazione dalla via di tappo o dalla via XXV Novembre, la maggioranza non si è trovata d'accordo su questo punto.

"Abbiamo chiesto delle opere accessorie come la circonvallazione per il bene del paese e prima che venga chiuso il passaggio a livello. Riteniamo che il sottopasso sia un'opera necessaria – ha puntualizzato Fabio Orlandi (Insieme per Altopascio) – e siamo favorevoli alla realizzazione, ma se non cogliamo questa occasione quando potremmo nuovamente ambire a un'opera del genere? Oltretutto non capiamo come mai la regione abbia escluso la valutazione di impatto ambientale - ha precisato Orlandi -. E poi comunque potremmo chiedere a RFI delle soluzioni alternative a via Torino, come ad esempio il passaggio da via dello scalo, che forse sarebbe meno oneroso e al posto degli ascensori, che richiedono alti costi di manutenzione, un piccolo sottopasso". L'attenzione è stata portata anche su via di Ribocco e sul cavalcaferrovia in via dei Centoni che, "necessiterebbe di una carreggiata più ampia" . "Spero che tutto questo - ha precisato Orlandi - sia visto come un modo per fare il bene per il territorio e gli altopascesi. Non dovremmo essere divisi su una decisione del genere".

Il vicesindaco Daniel Toci ha voluto precisare che i tentativi per un documento condiviso sono stati fatti, ma che sono mancati i punti di contatto. "Ci sono alcune criticità e l'amministrazione ha già preso posizione. Abbiamo affrontato sia il tema di via Torino che di via del Ribocco. Non troviamo un punto di contatto perché partiamo da due presupposti diversi - ha spiegato -. I problemi sono due: interruzione della viabilità causata da un passaggio a livello e il traffico. Per noi il sottopasso deve consentire il passaggio di tutti i mezzi, deve essere facilmente percorribile da un autobus di qualsiasi dimensione, ad esempio, o da una autoambulanza, per questo non possiamo trovare un punto di accordo. Dire 'non si chiude il passaggio a livello finché non c'è la circonvallazione' fa capire perché ci siamo trovati in questa situazione. Con questo obiettivo non ci siamo trovati né il sottopasso né la circonvallazione. Vogliamo portare avanti due opere che sono entrambe di importanza e due problemi complementari, insomma il terzo lotto non ci deve vincolare".

Simone Marconi (Lega Nord) ha così puntualizzato che "nessuno di noi ha detto che il sottopasso non deve essere idoneo a mezzi di soccorso o altro. Noi abbiamo detto che, visto che RFI ha necessità di fare il sottopasso, abbiamo l'occasione per pretendere che sia fatta un'opera complementare alla realizzazione del passaggio a livello". E ha ribadito che sulla via del Ribocco, per cui "è prevista una variante di circa due chilometri non è un problema da poco" e che per la passerella e relative colonne di 12 metri con quattro rampe di scale e ascensore sarebbe bene chiedere un'altra soluzione a RFI.

Toci ha cosi spiegato che per via del Ribocco sono state vagliate due ipotesi con RFI e c'è un percorso di approfondimento con le ferrovie. Inoltre sul tema della passerella "le ferrovie hanno fatto questa proposta, ma di questi problemi ne terremo conto nelle fasi di incontro istruttorie e in parte sono questioni già poste in modo formale e informale a RFI - ha proseguito Toci -. Vogliamo risolvere i problemi centrali intanto. Ci saranno aggiornamenti nei prossimi mesi e sarà impegno nostro aggiornare voi e la popolazione" ha assicurato.

Così Maurizio Marchetti ha preso la parola per far notare che "a Capannori sono state concordate prima tutta una serie di opere accessorie". E che anche Altopascio potrebbe chiedere soluzioni "per via del Ribocco, dove è impensabile prolungare la strada di due chilometri; variare l'accesso da via Torino perché difficoltoso, nonché pensare una soluzione alternativa alle torri con scale e ascensore".

"Non è stato fatta la valutazione di impatto ambientale - ha puntualizzato Marchetti - . Un progetto del genere meritava questa attenzione. Il sottopasso va a incrociare un corso d'acqua e non è stato pensato a come verrà deviato il corso, ritengo - ha puntato il dito Marchetti - che si tratti di un progetto che ha tante falle. RFI vuole fare l'intervento e se l'amministrazione avesse tenuto a ferro e fuoco le ferrovie avrebbe portato a casa dei risultati. Quello che chiediamo noi - ha precisato - è portare a casa il più possibile. Non capiamo cosa avete riportato a casa voi? È un progetto datato. Il traffico che passerà sarà sempre lo stesso. Prima di dare il via libera è il momento di chiedere. Nel sottopasso verrà veicolato lo stesso traffico, invece con la circonvallazione sarebbe possibile eliminarne molto. Le torri, inoltre, saranno poco utilizzate, vedrete. Non ritengo di essere soddisfatto da una soluzione come questa. Non abbiamo detto che non ci devono passare pullman e camion, siamo favorevoli che si velocizzi la linea ferroviaria e ci dispiace che non si sia fatto qualche decina di anni fa dato che, preciso nuovamente, siamo favorevoli alla eliminazione del passaggio a livello. Noi volevamo che il consiglio comunale di Altopascio avesse una posizione unitaria perché riteniamo che questa potesse essere una occasione per fare molto di più" ha concluso.